"طلبات " تطلق خدمة " طلبات إكسبرس tExpress" اللوجستية للتوصيل في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت "طلبات"، المنصة التكنولوجية الرائدة في المنطقة، عن إطلاق خدمة "طلبات إكسبرس" اللوجستية في الأردن، والتي أصبحت ممكنة بفضل الخبرة التكنولوجية والبنية التحتية للشركة. وستكون الخدمة الجديدة متاحة لجميع الشركات في أنحاء المملكة.

وتستخدم خدمة "طلبات إكسبرس" تكنولوجيا منصة "طلبات"، لبناء علاقات بين جميع مستخدمي نظام "طلبات" البيئي، وربط شبكة المطاعم والمقاهي والمتاجر مع العملاء بفضل التكنولوجيا الحديثة والأفضل التي تمتلكها "طلبات" وترتكز عليها في عملها وعملياتها.

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وتعليقاً منها على هذا الشأن، قالت المدير العام لـشركة "طلبات" في الأردن، هلا سراج: "يُعبر إطلاق خدمة "طلبات إكسبرس" عن منهجية الشركة في دعم الشركات والمؤسسات التي ترغب بتوسيع نطاق التوصيل لديها، أو تلك التي تحتاج إلى المساعدة في إتمام عمليات التوصيل. وتمكن هذه الخدمة الجديدة الشركاء من المطاعم والمقاهي والمتاجر الاستفادة من تقنيات "طلبات" المبتكرة والموثوقة والتواصل مع السائقين المستخدمين للتطبيق لتوصيل وتسليم الطلبات".

وأضافت: "وسيتم التعامل مع الطلبات الواردة لخدمة "طلبات إكسبرس" بنفس المستوى من الكفاءة والموثوقية المتوقعة عند استخدام منصة "طلبات" في جميع أنحاء المملكة."

ومن خلال هذه الخدمة في الأردن، توفر "طلبات" إمكانية استخدام منصتها عبر الإنترنت مع إمكانية الاندماج مع برنامج الأعمال المُستخدم، لطلب سائقين عند الطلب لتلبية احتياجات التوصيل المتكررة. ويشمل مستخدمي الخدمة كل من المطاعم، وشركات البيع للعملاء، والبقالة، والتجارة الإلكترونية. وقد تم تصميم الخطوات اللازمة لاستخدام "طلبات إكسبرس" لتكون بسيطة وعملية، ويمكن للبائعين طلب سائق توصيل عند الحاجة، تحضير الطلب، لتتولى "طلبات" بعد ذلك التوصيل للعميل، مع ميزة تتبع حالة الطلب في الوقت الفعلي تماماً كما لو تم تسجيله عبر التطبيق.

وبإزالة الحاجة لاستخدام خدمة توصيل خاصة بهم، يمكن للذين يرغبون من الاستفادة من هذه الخدمة الاعتماد على منصة "طلبات" الموثوقة والأفضل في فئتها للتوصيل لعملائهم، مما يتيح لهم المزيد من المرونة في تبسيط عملياتهم، وخفض تكاليف التوصيل، وتعزيز الوصول إلى قاعدة عملاء أوسع ورفع الكفاءات التشغيلية.

من خلال خدمة "طلبات إكسبرس"، ستكون عمليات تسليم وتوصيل الطرود صغيرة الحجم متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفي جميع المدن التي تتواجد فيها "طلبات".

ويدفع مستخدمو "طلبات إكسبرس" فقط مقابل عمليات التوصيل التي يطلبونها، مما يوفر لهم المرونة للتواصل مع سائقي توصيل إضافيين عند الحاجة.

كيفية البدء في استخدام خدمة "طلبات إكسبرس":

●يمكن لشركاء "طلبات" الحاليين زيارة الموقع https://jo.talabatodr.com/ للتسجيل أو الاتصال بمدير الحساب المخصص لهم.

●يمكن للجهات الجديدة المهتمة باستخدام الخدمة التواصل مع "طلبات" عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected] .