طلبات" تعلن أسماء الفائزين بجوائز جريت جيمرز 2022

الوكيل الإخباري - أطلقت "طلبات"، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، مؤخراً أولى مبادراتها في مجال الرياضات الإلكترونية في دول الخليج ومصر والعراق والأردن، "جوائز جريت جيمرز". وبعد حملة استمرت أربعة أسابيع لتتويج أفضل اللاعبين في المنطقة، اختتمت "طلبات" مبادرتها بالإعلان عن أول لاعب في المنطقة يفوز باللقب لهذا العام، عيسى سمير عيسى مراد، والمعروف في عالم الألعاب باسم ISSAA.



وحقق عرض جوائز جريت جيمرز، التي استضافها المعلّق الشهير كيالي، نجاحاً لافتاً في تسليط الضوء على عدد كبير من عشاق الرياضات الإلكترونية في مختلف الفئات. واختارت لجنة تحكيم تضمّ كلّاً من كلاوس كاجيتسكي وكيمودا وستارفول وبيغ بيرد ولوتشيانو رحّال - 26 مرشحاً يتوزعون على خمس فئات رئيسية تم التصويت لهم لاحقاً من قبل الجمهور.



وتعليقاً على هذا الإعلان، قال تايس فان دام، المدير الإقليمي للشراكات الاستراتيجية في طلبات: "يسعدنا أن نتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين في مبادرة جوائز جريت جيمرز.

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وشهدنا على مدى الأسابيع الأربعة الماضية تدفق آلاف الأصوات من اللاعبين، المعلقين، والمتابعين من مختلف أنحاء المنطقة لدعم مرشحيهم المفضلين. ويسرنا أن نرى هذا الدعم القوي، ونهنئ اللاعب ISSAA على فوزه بجائزة أفضل لاعب من طلبات لهذا العام."



وأضاف فان دام: "نتطلع إلى رؤية مجال الرياضات الإلكترونية ينمو في المنطقة وأن يكون لنا دورًا مهمًا في تعزيز نموه و تطوره".





وتم التصويت لخمسة لاعبين باعتبارهم الفائزين بجوائز جريت جيمرز 2022، وتم منح كل منهم مجموعة من أحدث تجهيزات الألعاب مقدمة من تيك إكس هب، بالإضافة إلى كأس جريت جيمرز من طلبات.

وفيما يلي قائمة بأسماء الفائزين:



●فئة ألعاب تصويب من منظور الشخص الأول: ISSAA

●فئة ألعاب ساحات المعارك متعددة اللاعبين عبر الإنترنت: Miracle

●فئة الألعاب الرياضية/القتالية: Tekken Master

●فئة أفضل مدرب/مدير: CHAOS

●فئة أفضل مؤدي: SHoNgxBong

●جائزة أفضل لاعب من طلبات للعام: ISSAA



ابتدأ ISSAA مسيرته في مجال الألعاب الإلكترونية مع لعبة كاونتر سترايك: جلوبال أوفينسيف في عام 2016، وسرعان ما نجح بالانضمام إلى عدد من أشهر الفرق الأوروبية ليبدأ باللعب على المستوى العالمي، قبل أن يتم تتويجه كأفضل لاعب من طلبات لهذا العام. وتحوّل اهتمام ISSAA الآن نحو لعبة "فالورانت"، حيث يشارك حالياً في المنافسات ضمن فريق "يلا" للألعاب الإلكترونية منذ شهر مايو 2022.



وفي سياق تعليقه على فوزه بالجائزة، قال ISSAA: "أتوجه بالشكر إلى طلبات، وجمهوري الكريم على الدعم القوي والتقدير الكبير لجهودي وإنجازاتي.وأعدهم بمواصلة تطوير مهاراتي لضمان حفاظ منطقتنا على حضورها الرائد في مجال الألعاب الإلكترونية، وأتطلع لتحقيق مزيد من النجاحات مستقبلاً".



وبالإضافة إلى حفل توزيع الجوائز، تم عقد ندوة حوارية حول واقع الرياضات الإلكترونية في المنطقة بقيادة اللاعب الشهير أحمد المغيصيب وبمشاركة لجنة تحكيم مبادرة الجوائز، وشملت إجراء مقابلات مع الشركاء الرئيسيين للفعالية بما في ذلك ممثلين عن شركة تيك إكس هب واتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.



يمكنكم مشاهدة إعادة بث حفل توزيع جوائز جريت جيمرز من خلال هذا الرابط https://www.youtube.com/watch?v=aQNePgzTZ94 .



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