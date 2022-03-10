«طلبات» تُعلن عن كريستيانو رونالدو سفيرًا رسمياً للتطبيق

الوكيل الاخباري - تفتخر «طلبات»؛ منصة توصيل الطعام والبقالة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإعلان عن كريستيانو رونالدو سفيرًا رسميًّا لعلامتها التجارية؛ خلال أقوى سنة لكرة القدم في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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رونالدو، الهدّاف الأفضل تاريخيًّا في كرة القدم الدولية للرجال، والحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، بالإضافة إلى فوزه بـ 32 لقبًا على مدار مسيرته الكروية، ويُعرف عالميًّا كأحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، وأحد أكثر الرموز الرياضية شهرة على على هذا الكوكب.





ومن خلال هذا التعاون، ستتضمن «طلبات» كريستيانو رونالدو في عدد من الحملات والأنشطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستكون بداية حملتها حول «طلبات مارت»؛ متجر التجارة السريعة الذي توفره الشركة لعملائها، وانطلاقًا بفيديو الإعلان الرسمي هنا. ومن خلال هذه الشراكة، تقدم «طلبات» إلى المنطقة الأسطورة البرتغالية الأقوى، سواء على أرض الملعب أو عند توصيل الطلبات للعملاء.



تعليقًا على هذا الإعلان، قال توماسو رُدريجز؛ المدير التنفيذي لشركة «طلبات»: "نحن في غاية السعادة لتعاوننا مع كريستيانو رونالدو خلال ما سيكون أحدأقوى السنوات في التاريخ لمشجعين كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يواصل رونالدو الدفع نحو المزيد من النجاح والقوة، وإن قصته وقيمه هما مصدر إلهام للكثيرين وكان لهما تأثير إيجابي على مستوى العالم. نحن في «طلبات»، نتشارك في الكثير من صفاته، مثل الخبرة والموثوقيّة وطريقة عملنا، ونتطلع للاستمرار خلال هذه الرحلة بالتواصل مع كل شخص يستخدم منصة «طلبات»".



وأضاف «توماسو» قائلًا: ""نجاح رونالدو هو نتيجةً لشغفه، ودقته، وكفاءته، وموثوقيته على أرض الملعب. وذلك يتماشى مع الطريقة التي نعمل بها في شركة «طلبات»، ونحن نؤمن أن هذه الصفات هي السبب الذي يجعل العملاء في جميع أنحاء المنطقة يثِقون ب«طلبات» باعتباره تطبيقهم اليومي؛ حيث أننا نستخدم تقنيتنا باستمرار لتحسين تجربة الجميع على التطبيق."



هذا وأعرَب «كريستيانو رونالدو» عن سعادته بهذا الإعلان وقال : "بالنسبة لي، أنا و«طلبات» نتشارك العديد من الصفات- فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على أفضل هيئة والعمل بشكل أكثر ذكاءً داخل وخارج الملعب، والتأكد من أنني في المكان والوقت الصحيح لإحداث أقوى تأثير. أنا أعلم أنه علي أن أثق دائمًا بخبرتي وحدسي ومهاراتي، للتأكد من أنني أقدم أقوى ما لدي للفريق، تمامًا كما تفعل شركة «طلبات» والسائقون عند توصيل الطلبات يوميًّا للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."



سيكون هذا العام بالنسبة إلى «طلبات» عامًا لتعزيز جهود الشركة لتوفير أفضل تجربة ممكنة لجميع مستخدمي التطبيق، وذلك من خلال التركيز على الموثوقية والتّميز التشغيلي وتنوع الخيارات جنبًا إلى جنبٍ مع خبرة سائقي التوصيل المستخدمين للتطبيق في جميع أنحاء المنطقة. من خلال هذه الشراكة، تهدِف «طلبات» إلى إحداث تأثير إيجابي بشكل مستمر في المنطقة، والتفاعل مع المجتمعات من خلال مختلف المبادرات والحملات التي تُطلقها.



و سيُذاع الفيديو الرسمي لإطلاق هذه الحملة الإعلانية من «طلبات» والذي يضم كريستيانو رونالدو للمرة الأولى يوم 9 مارس 2022، عبر حسابات «طلبات» على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك على حساب رونالدو الرسمي على إنستجرام.



شاهد فيديو الإطلاق هنا، وتأكد من متابعة «طلبات» على: Instagram, Facebook



يمكن للعملاء الآن تجربة أقوى توصيل على تطبيق «طلبات» من خلال iOSApp Store و Google Playstore و Huawei App Gallery.



