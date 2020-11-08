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الأحد، 08-11-2020 11:47 ص

طلبات تقدم خدمة توصيل الطعام مجانًا في مختلف أنحاء المملكة حتى نهاية عام 2020

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الوكيل الاخباري - دعمًا لقطاع المطاعم في الأردن وحرصًا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة، تقدم "طلبات"، أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، خدمة توصيل الطعام مجانًا في مختلف أنحاء المملكة في حال تم طلب التوصيل عبر أسطول "طلبات"، وذلك حتى نهاية عام 2020.

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وبهذا الصدد، قالت هلا سراج، المدير العام لشركة "طلبات الأردن": "تأتي هذه الخطوة دعمًا منا للمطاعم المحلية والمواطنين على حدّ سواء في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها الأردن والعالم أجمع.

 

فمع توفير خدمة توصيل الطعام مجانًا في مختلف أنحاء المملكة حتى نهاية العام الحالي، نشجع مواطنينا على طلب أطعمتهم المفضلة دون الحاجة إلى الخروج من منازلهم، بما يضمن صحتهم وسلامتهم ويعزز عمل المطاعم خاصة في ظل التحديات الصعبة التي يواجهونها".


ومن الجدير بالذكر أن "طلبات" توسّعت في خدماتها مؤخرًا في الأردن لتغطي محافظة العقبة، في ثالث خطوة توسع لها في العام الحالي بعد محافظتي إربد والزرقاء، وتسعى نحو المزيد من التوسع والنمو في مختلف أنحاء المملكة.

 

وإلى جانب ذلك، فإنها تستمر في تقديم خدمات توصيل المواد الغذائية والمستلزمات الرئيسية للمواطنين في منازلهم ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.


يمكن للعملاء تحميل تطبيق "طلبات" على الأجهزة العاملة بنظام "iOS" من متجر تطبيقات "آبل"، وعلى الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" من "جوجل بلاي" و"Huawei AppGallery".


 




 

 


 

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