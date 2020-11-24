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الثلاثاء، 24-11-2020 02:16 م

طلبات توقع اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية

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الوكيل الاخباري - كجزء من جهودها المستمرة في العطاء للمجتمعات التي تعمل ضمنها، وقّعت "طلبات"، أكبر منصة لطلب الطعام عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، مؤخرًا اتفاقية تعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية تقدّم من خلالها تدريبًا للطلبة في مكاتبها ومشاريعها المختلفة في الأردن.

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وتستمر فترة التدريب هذه لمدة 160 ساعة لكل طالب وطالبة، مع إمكانية تمديدها، وسيحصل كلّ منهم على شهادة بعد الانتهاء منها. 


وإلى جانب ذلك، سيحظى الكادر الأكاديمي والطلبة في الجامعة بفرصة إجراء الأبحاث ومشاريع التخرج في مرافق "طلبات"، كما سيقدم فريق Foodonclick.com - الأردن محاضرات وعروضًا تقديمية ليتم إضافتها إلى الخطط الدراسية الخاصة بالجامعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية خاصة. ومن جهة ثانية، سيقدم الكادر الأكاديمي في الجامعة محاضرات وبرامج تدريبية لفريق عمل "طلبات" في مجالات ذات صلة.   


وبالإضافة لما سبق، ستمنح "طلبات" الفرصة لخريجي الجامعة الألمانية الأردنية للانضمام إلى فريق عملها، كما ستزود الجامعة بالوظائف المتاحة لديها، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للطلبة إلى مباني "طلبات" ومشاريعها في الأردن بصورة منتظمة. وكذلك، سيتم عقد ورش عمل واجتماعات دورية بين ممثلين عن الجامعة و"طلبات" لتقييم الأنشطة المشتركة وتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات جديدة.


وتعقيبًا على هذه الخطوة، قالت هلا سراج، المدير العام لشركة "طلبات الأردن": "سعداء بالشراكة المتميزة مع جامعة تضع التدريب العملي والتعلم التجريبي والبحوث العلمية في جوهر أولوياتها مثل الجامعة الألمانية الأردنية. هذه الخطوة هي جزء لا يتجزأ من حرصنا الدائم على دعم المجتمعات التي نعمل ضمنها، ومنح الشباب فرصة الحصول على التدريب المناسب ليكونوا مستعدين لدخول سوق العمل بعد تخرجهم بكل جاهزية وثقة، وتلبية احتياجاته المتغيرة". وأضافت: "يسرنا انضمام خريجي الجامعة إلى فريقنا ليكونوا جزءًا أساسيًا من أعمالنا المتنامية في المملكة. ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك في المستقبل القريب". 


ومن الجدير بالذكر أن "طلبات" توسّعت في خدماتها مؤخرًا في الأردن لتغطي محافظة العقبة، في ثالث خطوة توسع لها في العام الحالي بعد محافظتي إربد والزرقاء، وتسعى نحو المزيد من التوسع والنمو في مختلف أنحاء المملكة. وإلى جانب ذلك، فإنها تستمر في تقديم خدمات توصيل المواد الغذائية والمستلزمات الرئيسية للمواطنين في منازلهم ضمن أعلى معايير السلامة والأمان.


 




 

 


 

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