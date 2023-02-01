"طلبات" في الأردن تختتم عام 2022 بحزمة من الإنجازات

الوكيل الإخباري - كشفت شركة "طلبات" في الأردن، المنصة التكنولوجية المحلية الرائدة في المنطقة، عن تسجيلها لنمو في أرقام الأداء والتشغيل خلال العام 2022. وبفضل استثماراتها المتواصلة التي قادها الاستعداد والابتكار، استطاعت الشركة تحقيق أهدافها الأساسية للعام، متمثلة بالتوسع في عدة جوانب، وتقديم المزيد من الخيارات والمزايا للعملاء والشركاء والسائقين، فضلاً عن خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد.

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وقد عززت الشركة حضورها في حياة شريحة أوسع من العملاء، مع توسيع نطاق تغطية خدماتها إثر الوصول لمناطق جغرافية أكثر.

وبالتوازي مع هذا التوسع، ضمت الشركة في العديد من المدن المزيد من المطاعم والمقاهي والمتاجر التي ارتفع عددها لأكثر من 6 آلاف، مع إدخال منتجات جديدة ضمن فئة البقالة، إثراءً لتجربة العملاء الذين لم تدخر الشركة جهداً لمواكبة متطلباتهم وتطلعاتهم مع ما تقدمه لهم على يد فريق عملها وسائقيها الذين زاد عددهم على 15 ألف سائق.



وقد حرصت الشركة طيلة العام على تحسين تجربة السائقين معها عبر مبادراتها التحفيزية ومنها: تقديم قسائم تعبئة الوقود المجانية، ومضاعفة الإكراميات الممنوحة لهم خلال شهري أيار وآب، وتنفيذ المبادرات التوعوية حول السلامة المرورية مع الجلسات التي عقدتها بالتعاون مع المعهد المروري الأردني والإرشادات الأسبوعية المرسلة عبر منصة السائقين، إلى جانب اللقاءات الودية الشهريةمعهم للاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم التي تأخذها بعين الاعتبار من خلال برامج التواصل الدائم.



هذا وقد واصلت الشركة طوال العام وفي مختلف المناسبات تقديم الخصومات والعروض المتنوعة والغنية بما فيها الخصومات على قيمة الطلبات وعلى قيمة التوصيل للطلبات الغذائية وغير الغذائية، وذلك لتجسد حرصها على رعاية العملاء ومكافأتهم وتمكينهم من توفير المزيد من المال معها.



وقد لاقت عروض وخصومات الشركة التي منها ما وصلت نسبته لغاية 50%، استحساناً وإقبالاً كبيراً، سواءً التي طرحت على طلبات المواد الغذائية وغير الغذائية كعروض لَقطَة، وتنصِّص، والتوصيل بقرش، وعروض كأس العالم والعودة للمدارس ونهاية العام، ومكافآت الخصم عند الشراء باستخدام البطاقات الائتمانية الصادرة من البنك العربي وبطاقة "يو" الائتمانية الصادرة من البنك التجاري الأردني ومحفظة Orange Money، بموجب الشراكات المبرمة مع هذه المؤسسات.



ودعماً منها للأعمال التجارية، وبالاستفادة من خبرتها التكنولوجية وبنيتها التحتية، أطلقت الشركة خدمة "طلبات إكسبرس tExpress" اللوجستية والموجهة لجميع الشركات في المملكة من تلك الراغبة بتوسيع نطاق التوصيل لديها، أو تلك التي بحاجة للمساعدة في إتمام عمليات التوصيل بما في ذلك شبكة التجار على منصة "طلبات"؛ حيث بات بالإمكان التواصل مع السائقين على المنصة لتوصيل وتسليم الطلبات بأعلى مستوى من الكفاءة والموثوقية، ما ينعكس على تبسيط العمليات وخفض التكاليف والوصول لشريحة أوسع من العملاء.

ومن إيمانها بأهمية الاستفادة من التكنولوجيا وتوظيفها من أجل الخير وإحداث التأثيرات الإيجابية المستمرة لأعمالها ونشاطاتها، واصلت الشركة التزامها بدعم القطاعات والفئات والقضايا المختلفة، عبر العديد من المبادرات والبرامج التي استمرت وتنوعت على مدار العام بالتعاون مع شبكة من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والتي حفزت معها روح العطاء لخدمة المجتمع عبر تطبيقها، وساندت الأيتام والأطفال المحتاجين، كما ساهمت بتعزيز الصحة والسلامة العامة، وتوفير فرص التعليم والعمل، وحماية البيئة تحت شعار "بلاستيك أقل"، وتجسيد الحس التكافلي.



وقد أسفرت هذه المبادرات والبرامج عن تبرع الشركة بمبلغ 25 ألف دينار، إلى جانب تسهيل جمع أكثر من 140 ألف دينار أردني من تبرعات العملاء لصالح المستفيدين من مبادراتها وبرامجها وتوصيل أكثر من 35 ألف وجبة. كذلك، فقد سجلت الشركة أكثر من 250 ساعة تطوعية خلال "شهر الأبطال" الذي تم تنفيذه على مدار شهر تشرين الأول فقط لرد الجميل للمجتمع.



وفي تعليق لها بهذه المناسبة، قالت المدير العام لشركة "طلبات" في الأردن، هلا سراج: "فخورون بالأرقام المتحققة خلال العام 2022، والتي تعكس هدفنا بأن يصبح استخدام تطبيق طلبات روتيناً يومياً لشريحة واسعة من العملاء والشركاء، وبأن نعمق تأثيرات أعمالنا القوية ضمن القطاع الذي نسعى لزيادة تنافسيته وإسهاماته في دعم الاقتصاد المحلي ورفد الناتج القومي."



وتستهدف "طلبات" خلال العام 2023 تحقيق المزيد من النمو ضمن مجال عملها وقطاعها، فضلاً عن مواصلة المساهمة في التحول الرقمي وقيادة الابتكار، والاستمرار في إحداث الفوارق الإيجابية من خلال أعمالها ونشاطاتها الأساسية والمجتمعية التي تسعى لتنويعها وتوسيعها