طلبات وTOD من beIN تتعاونان لتقديم تجربة استثنائية لمتابعة كأس العالم FIFA 2026™ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت طلبات، تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن شراكة استراتيجية مع TOD من beIN، منصة البث الحصرية لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة وقيمة لعشاق كرة القدم خلال أيام المباريات من منازلهم. اضافة اعلان





إذ سيحصل عملاء طلبات الذين يشتركون في خطة طلبات برو السنوية أو يجددون اشتراكهم فيها على اشتراك ترفيهي مجاني لمدة عام كامل في المنصة، بما يتيح لهم متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب الاستفادة من مزايا طلبات المتنوعة على مدار العام.



وباعتباره برنامج الاشتراك المميز من طلبات، يتيح «طلبات برو» للعملاء مستوى أعلى من الراحة والقيمة عند طلب الطعام والبقالة ومختلف الاحتياجات اليومية، من خلال مزايا تشمل التوصيل المجاني، والعروض الحصرية، ومزايا إضافية عبر الباقات الفردية (Solo) الباقات العائلية (Family).



وفي هذا السياق، قال المدير العام لشركة "طلبات" الأردن، سليم حمّاد: "تعكس هذه المبادرة حرصنا على ملامسة اهتمامات العملاء ومشاركتهم مختلف المناسبات الوطنية والشعبية بطريقة مبتكرة، عبر إتاحة الفرصة أمامهم بأن يكونوا أقرب إلى الحدث دون الحاجة إلى الخروج من المنازل أو البحث عن أماكن للمشاهدة، مما يمنحهم مزيداً من الراحة، ويعزز تجربتهم، ويثري الأجواء الحماسية أثناء الاستمتاع بأهم الأحداث الرياضية العالمية مع وجباتهم ومشروباتهم المفضلة التي يمكن طلبها بسهولة وسرعة عبر طلبات برو."



هذا وتحظى كرة القدم بمكانة خاصة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمثل أكثر من مجرد رياضة، بل مناسبة تجمع العائلات والأصدقاء حول الشاشات وموائد الطعام. ومن خلال هذه الشراكة، تجمع طلبات وTOD بين الترفيه العالمي والراحة اليومية، بما يتيح للمشجعين الاستمتاع بأجواء البطولة مع توصيل وجباتهم المفضلة والبقالة ومختلف احتياجاتهم مباشرة إلى منازلهم.



من جانبه، قال جون بول ماكيرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD من beIN: "مع تزايد الحماس لانطلاق بطولة كأس العالم FIFA 2026™، تجمع شراكتنا مع طلبات بين علامتين تلتزمان بتقديم تجارب رقمية استثنائية للعملاء. ومن خلال TOD من beIN، سيتمكن العملاء من متابعة جميع مباريات البطولة بسهولة إلى جانب محتوى ترفيهي متميز لجميع أفراد الأسرة، مع الاستفادة في الوقت ذاته من الراحة والقيمة التي تشتهر بها طلبات. ونسعى معاً إلى تقديم تجربة ترفيهية أكثر ترابطاً وتفاعلاً وقيمة للجمهور في مختلف أنحاء المنطقة".



وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بالبطولة بأفضل طريقة ممكنة عبر المزايا المتقدمة الرائعة التي توفرها TOD من beIN، بما في ذلك خاصية MultiView، والبث عالي الدقة بتقنية 4K/HDR، والجداول الزمنية التفاعلية، والتفاعل اللحظي، والملخصات التلقائية للمباريات. كما تتيح المنصة، إلى جانب البطولة، مكتبة واسعة من المحتوى العربي والتركي والعالمي المتميز، بما يلبي اهتمامات مختلف أفراد الأسرة.



جدير بالذكر أن باقات الاشتراك السنوية المشتركة من «طلبات برو» وTOD من beIN أصبحت متاحة الآن للعملاء في جميع البلدان التي تعمل بها طلبات عبر التطبيق، مع إمكانية الاختيار بين باقات Solo وFamily السنوية. ويمكن للعملاء الاشتراك والاستفادة من العرض عبر زيارة قسم «طلبات برو» داخل التطبيق قبل انطلاق البطولة.



وتعكس هذه الشراكة التزام طلبات وTOD من beIN بتقديم قيمة أكبر للعملاء في حياتهم اليومية، من خلال الجمع بين الترفيه المباشر والراحة والمزايا المتنوعة، بما يعزز تجربة متابعة كأس العالم FIFA 2026™ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



تُعد طلبات تطبيق الاحتياجات اليومية الرائد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توفّر للمستخدمين تجربة مريحة ومخصّصة لطلب الطعام والبقالة ومختلف الاحتياجات اليومية من مجموعة واسعة من المطاعم ومتاجر التجزئة. تأسست الشركة في الكويت عام 2004، قبل أن توسّع عملياتها إلى الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين، والأردن، والعراق، ومصر، حيث تخدم أكثر من سبعة ملايين مستخدم نشط شهرياً اعتباراً من ديسمبر 2025. وتتخذ طلبات من دبي، الإمارات العربية المتحدة، مقراً رئيسياً لها، وقد نجحت في ديسمبر 2024 في إتمام طرحها العام الأولي في سوق دبي المالي (DFM). وبصفتها شركة تابعة لـديليفري هيرو إس إي، تستفيد طلبات من الخبرات العالمية لتعزيز منصتها باستمرار، وتوسيع منظومتها، ودفع وتيرة الابتكار. ومن خلال شبكة قوية من الشركاء وسائقي التوصيل، تربط طلبات عملاءها باحتياجاتهم في الوقت المناسب، بما يدعم تجربة حياة يومية سلسة في مختلف أنحاء المنطقة.



نبذة عن TOD من beIN:



توفر TOD من beIN محتوى رياضياً وترفيهياً متميزاً للمشاهدين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتضم المنصة مجموعة واسعة من المحتوى العربي والتركي والعالمي، إلى جانب الإنتاجات السينمائية الكبرى ومحتوى الأطفال، بما في ذلك أعمال من أبرز الاستوديوهات العالمية. كما تُعد TOD من beIN منصة البث الرياضي الرائدة في المنطقة، حيث تمتلك حقوق البث الحصري المباشر للعديد من البطولات والفعاليات الرياضية العالمية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري التركي الممتاز، والدوري الأوروبي، وكأس العالم FIFA 2026™، وسباقات الفورمولا 1، ودوري NBA، وبطولة ONE Championship، وكأس ديفيز، وجولة ATP، وبطولات الجراند سلام الأربع للتنس، وغيرها من أبرز الأحداث الرياضية.

