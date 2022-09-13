طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يتصدّرون المراكز المتقدمة في برنامج " بذور المستقبل" لشركة "هواوي"  

الوكيل الإخباري - تصدّر طلبة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المراكز المتقدمة في النسخة السابعة من برنامج شركة “هواوي” بذور المستقبل الذي يعد واحدا من نشاطات المسؤولية الاجتماعية للشركات الأكثر استثمارًا، ويخصص لطلاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وبمشاركة واسعة من طلبة الجامعات المحلية.

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كما ويهدف البرنامج إلى مساعدة متخصصي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحليين في سدّ الفجوات بين النظرية والتطبيق، وإلى تعزيز تبادل المعرفة، وزيادة الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع المشاركة في المجتمع الرقمي.

وحصد الطالب أحمد فداء مركز أفضل مشارك، فيما نال الطالبان محمد غسان ورشاد عبدالمعطي أبو راس مركز أفضل قائد فريق، وتصدر الطلبة محمد القيسي، ندى أبو كشك، منن حواري، عصام عبده مراكز متقدمة أخرى في البرنامج.

هذا وهنّأت القائم بأعمال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء الفائزين مؤكدة على سعي الجامعة الدؤوب للمشاركة بالمسابقات والبرامج الدولية النوعية لما لهذه المشاركة من أثر فعال على تحصيل الطلبة، واكتسابهم لمهارات عملية فضلا عن فتح آفاق جديدة أمامهم.



وأشار عميد كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة الدكتور أشرف أحمد إلى جدوى إقحام الطلاب بشكل مبكر في مشكلات صناعية حديثة لحلها؛ ليكونوا جاهزين للعمل دون الحاجة لفترات تدريب، مضيفا أن ثمرات هذا التوجه ظهرت جلية بنجاح جميع المتقدمين للبرنامج.



من جانبه بيّن مشرف المسابقة الدكتور عمار عودة أن الجامعة حرصت على التشاركية مع قطاع الصناعة للمساعدة في توفير المهارات المستقبلية للطلبة من خلال الاندماج مع سوق العمل، وأن البرنامج كان فرصة لتعزيز قدرات المشاركين فيه.