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الثلاثاء، 02-02-2021 09:12 ص

طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يفوزون بمسابقة نقابة المهندسين لمشاريع التخرج

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الوكيل الاخباري - فاز طلبة من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركزين الثاني والثالث في المسابقة السنوية لطلبة كليات الهندسة في الجامعات الأردنية فرع الهندسة الكهربائية التي تقيمها نقابة المهندسين الأردنيين لتحفيز الخريجين ورفع مستوى التنافسية في الأفكار الإبداعية الخلاقة من خلال مشاريع تخرجهم.

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هذا وهنّأت صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس مجلس أمناء الجامعة الفريقين الفائزين ومشرفيهما، معربة عن سعادتها بكل إنجاز من شأنه أن يحقق صدارة الجامعة ويؤكد تفوّقها، مشيدة سموها بجهود الطلبة، وسعيهم الدؤوب للمشاركة الفاعلة في مسابقات من شأنها أن تثري معارفهم وتصقل مهاراتهم وتخدم تطلعاتهم المستقبلية.

 

بدوره أعرب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مشهور الرفاعي، عن سروره بالفوز المستحق للطلبة، مشيدًا بقدراتهم العلمية والعملية وبجهود الأساتذة المشرفين عليهم، مؤكداً على الدور الكبير الذي تؤديه هذه المسابقة في تهيئة الطلبة الخريجين في تحويل معارفهم إلى تطبيقات تخدم سوق العمل، وتربط العلم بمتطلبات الحياة اليومية.

 

وفاز بالمركز الثاني في المسابقة مشروع تصميم ومحاكاة محول تصحيح معامل القدرة للطالبين رجائي نصار وزيد العدوان بإشراف الدكتورة مجد بطارسة، فيما فاز بالمركز الثالث مشروع تخطيط وتصميم شبكات الاتصالات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي للطلبة محمد أبو شكر، محمد عطاالله، ويحيى غوشة بإشراف المهندس محمد طه.

 

ويذكر أن طلبة من الجامعة سبق وفازوا في المركزين الأول والثاني في المسابقة لعام 2019. 


 




 

 


 

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