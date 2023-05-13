طلبة جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا ينتخبون مجلس طلبتهم للعام الدراسي 2023/2024

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اعلنت رئيس جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، النتائج النهائية للفائزين في انتخابات مجلس الطلبة، والتي جرت اليوم الخميس، بنجاح 20 طالباً من أصل 24 طالباً وطالبة ترشحوا لانتخابات مجلس الطلبة للعام الدراسي 2023/2024 على مستوى التخصصات الأكاديمية، ليمثلوا طلبة الجامعة كافة، ونقل ما يواجههم من مشاكل والمساهمة في حلها.وفاز عن كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة: حمزة احمد عبد الرحيم، ميس موسى، رغد خاطر، نور الحاج علي، لافي محمد عوده، أحمد بسام عواد، محمد أبو عريضة، أويس حاتم طه.وفاز عن كلية الملك عبدالله الثاني للهندسة، الطلبة: ليث عابدين ، سيلين قراجه، يزن الجيزاوي، نجود وحيد صالح، محمد وائل المعاني.أما عن كلية الملك طلال لتكنولوجيا الأعمال، فقد فاز الطلبة: محمد العباسي، رغد ابو النادي، أسعد الديسي، إليسا هندي، ياسمين شحالتوغ، رهف القصاص، سارة الاسماعيل.وأعربت رئيس الجامعة الدكتورة ابو الهيجاء خلال تفقدها سير العملية الانتخابية عن سعادتها بوجود هذا الوعي لدى الطلبة واحساسهم بروح المسؤولية في اختيار من يمثلهم لتجسيد تطلعاتهم، والإقبال على الانتخابات بروح ديمقراطية تعكس مدى وعيهم وحرصهم على المشاركة الهادفة.وقال عميد شؤون الطلبة الدكتور رامي سالم، أن الانتخابات أجريت وفق إجراءات وأسس منظمة ومسندة اتخذتها الجامعة لاتمام عملية الانتخاب على أتم وجه. مؤكداً على دور المجلس والمهام الموكولة إليه والتشاركية مع إدارة الجامعة، إذ أنهم جسر التواصل بين إدارة الجامعة والطلبة، والمساهمين في مسيرة التميز والتطور التي تواكبها الجامعة.وأشار الدكتور رامي سالم، أنه تم في بداية هذا العام 2023 اختيار أعضاء مجلس طلبة الجامعة المؤقت للعام الدراسي 2022-2023 بعد تكليف لجنة من مجلس العمداء حتى إجراء الانتخابات الرسمية التي تم إيقافها وفقا للإجراءات المتبعة خلال جائحة كورونا.