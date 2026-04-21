طماطم تستحوذ على Playable Factory لتعزيز حضورها في تكنولوجيا الإعلانات وتسريع بناء منصة ألعاب تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة طماطم، الناشر الرائد لألعاب الهواتف المحمولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استحواذها الكامل على شركة Playable Factory، إحدى أكثر منصات الإعلانات التفاعلية تطورًا وانتشارًا على مستوى العالم، والتي تخدم كبرى شركات الألعاب وتحقق أكثر من 30 مليار ظهور إعلاني. اضافة اعلان





وتأسست Playable Factory في إسطنبول عام 2018وتمكنت من تطوير أكثر من 90 ألف إعلان تفاعلي، إلى جانب بناء تكنولوجيا متقدمة تُعد من بين الأفضل في القطاع. وتُمكّن هذه التكنولوجيا مطوري وناشري الألعاب من توسيع نطاق اكتساب المستخدمين عبر صيغ إعلانية تفاعلية، تحقق معدلات تحويل تنزيلات أعلى بثماني مرات، واحتفاظًا بالمستخدمين أعلى بنسبة 40%، إضافة إلى تعزيز القيمة طويلة الأمد للمستخدمين بشكل ملحوظ.



ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لشركة لـطماطم لدمج واحدة من أقوى قدرات تكنولوجيا الإعلانات في قطاع الألعاب ضمن منصتها، ما يعزز من تقديم حلول عالمية المستوى.



وقال حسام حمّو، الرئيس التنفيذي لشركة طماطم:

"يمثل هذا اليوم محطة مفصلية في مسيرة طماطم. من خلال Playable Factory، نُدخل واحدة من أكثر تقنيات الإعلانات التفاعلية تقدمًا في العالم إلى منصتنا، مما يتيح لنا دمج المحتوى والتوزيع والمدفوعات، والآن تكنولوجيا إعلانية عالمية، لبناء منظومة ألعاب متكاملة بالكامل."



ومنذ تأسيسها في عام 2013، رسّخت طماطم مكانتها الريادية في المنطقة عبر التركيز على تقديم محتوى يتناسب مع الثقافة المحلية، ومعالجة التحديات البنيوية في السوق. وقد نشرت الشركة أكثر من 70 لعبة محلية، محققةً أكثر من 300 مليون عملية تنزيل، وأكثر من 3 ملايين مستخدم نشط شهريًا.



ويُعد "طماطم بلس" جزءًا أساسيًا من البنية التحتية للشركة، حيث يمثل شبكة مدفوعات تدمج أكثر من 45 وسيلة دفع محلية عبر واجهة برمجية واحدة، ما يمكّن مئات شركات الألعاب والتطبيقات من تحقيق الدخل بفعالية في المنطقة.



من جانبه، قال بيرات أوغوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Playable Factory:

"نجحت Playable Factory في بناء منصة موثوقة لدى كبرى شركات الألعاب في أوروبا والولايات المتحدة. وانضمامنا إلى طماطم يتيح لنا توسيع نطاق هذه التكنولوجيا عالميًا، مع الاستمرار في تقديم حلول عالية الأداء لشركائنا."

ومع هذا الاستحواذ، تدخل طماطم مرحلة جديدة كمنصة ألعاب تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي، حيث تستثمر الشركة بشكل نشط في تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف جوانب أعمالها، بدءًا من تسريع تطوير الألعاب، وصولًا إلى إنتاج وتحسين الإعلانات على نطاق واسع، وتمكين تجارب لعب تفاعلية وشخصية أكثر.



وتتمثل رؤية الشركة طويلة المدى في توظيف الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول جذري في كيفية تطوير الألعاب وتسويقها وتجربتها، بما يتيح دورات إنتاج أسرع، ونموًا أكثر ذكاءً، وأنماط لعب جديدة كليًا.



ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انضمام مستثمرين جدد، من بينهم Next Ventures وSquare Enix، إلى جانب زيادة استثمار شركة Krafton، ليصل إجمالي التمويل الذي جمعته طماطم إلى أكثر من 25 مليون دولار.



وتعمل طماطم حاليًا من خلال ستة مكاتب في عمّان، الرياض، أبوظبي، القاهرة، إسطنبول، وبغداد، ويبلغ عدد موظفيها 180 موظفًا.

وتعتزم الشركة التوسع خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو أسواق جديدة، من خلال دمج المحتوى والبنية التحتية وتكنولوجيا الإعلانات والذكاء الاصطناعي لبناء منصة ألعاب عالمية تنطلق من المنطقة.



نبذة عن شركة طماطم

نبذة عن Playable Factory

