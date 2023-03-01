طهبوب للسيارات تطلق سيارة E05 أول سيارة كهربائية من بستيون

الوكيل الاخباري - أعلنت طهبوب للسيارات، عن إطلاق سيارة E05 الكهربائية الجديدة كلياً، أول سيارة كهربائية من شركة بستيون الصينية التابعة لمجموعة FAW في السوق الأردني، وقد تم كشف النقاب عن السيارة الجديدة في معرض بستيون في شارع مكة، بحضور المدير الإقليمي لشركة FAW السيد فالين يانغ، وبوجود عدد من رجال الأعمال والصحافة والمؤثرين.



وبهذه المناسبة، قال عمر طهبوب مدير عام طهبوب للسيارات- بستيون:" نحن كأسرة طهبوب للسيارات إدارة وفريق، سعيدون باحتفالنا اليوم بإطلاق سيارة جديدة من علامة بستيون العلامة الراقية من مجموعة FAW الصينية العريقة، وتشكل E05 الكهربائية إضافة مهمة لعائلة طرازات بستيون، وتلبي هذه السيارة الفريدة متطلبات الزبائن الباحثين عن سيارة توفر المساحة الواسعة مع المزايا العملية العديدة بالإضافة للاقتصاد الهائل للسيارات الكهربائية، مما يجعلها خياراً متميزا للباحثين عن سيارة عائلية، كونها سيارة واسعة وعملية تصلح للعديد من المهام المختلفة ومنها العمل على تطبيقات التنقل على سبيل المثال لا الحصر".



وتتميز سيارة بستيون E05 بأنها أول سيارة كهربائية يتم تصميمها من قبل مجموعة FAW، وهي تجمع مزايا الراحة والمساحة الواسعة في المقصورة مع سهولة القيادة والهدوء والسلامة المتطورة بالإضافة لكونها سيارة كهربائية تتمتع بالقوة والعزم بقوة ١٦٠ حصان وعزم ٢٦٠ نيوتن متر. والأهم من ذلك مدى المسير الطويل الذي يصل إلى 400 كلم في الشحنة الواحدة، والاهم من كل ذلك تتمتع بستيون E05 الكهربائية بالكفالة المصنعية على النظام الكهربائي لمدة ست سنوات أو 300 ألف كلم من المسافة المقطوعة ايهما أسبق.



ويذكر أن علامة بستيون BESTUNE الصينية الرائدة قد حققت وخلال فترة وجيزة حضورا قويا في السوق الأردني، حيث تمزج طرازاتها بين الأناقة العصرية والفخامة والتكنولوجيا بسعر منطقي في متناول المستهلك، وتتوفر في عدة طرازات من سيارات السيدان أو سيارات كروس أوفر وSUV من عدة فئات، تشترك جميعها بمزايا التصميم الفريد والتجهيزات والاضافات المتقدمة والمتكاملة ومزايا الراحة والرفاهية والسلامة المتطورة.



ومن الجدير بالذكر، أن علامة بستيون هي إحدى علامات شركة FAW الصينية، أول شركة سيارات صينية، أنشأت في العام 1953، وهي كبرى الشركات المصنعة للسيارات المملوكة للدولة في الصين، وتوظف الشركة ما يقارب 175 ألف موظف وتملك خمس مصانع سيارات تنتج حوالي 4 ملايين سيارة سنويا.



وتتوفر سيارات علامة بستيون في السوق الاردني من خلال طهبوب للسيارات، الوكيل صاحب الخبرة والدراية في علاقات راسخة مع زبائنه من خلال التركيز والاهتمام بخدمات ما بعد البيع.



ويمكن للمهتمين بمشاهدة سيارة بستيون E05 الكهربائية الجديدة وتجربة قيادتها، زيارة معارض بستيون طهبوب للسيارات في شارع مكة.

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