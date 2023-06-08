طهبوب للسيارات تطلق علامة نيتا الكهربائية مع أعلى كفالة مصنعية

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة طهبوب للسيارات، إطلاق علامة نيتا NETA الكهربائية في السوق الأردني، وبذلك تنضم علامة نيتا لعائلة طهبوب للسيارات، وقد أعلنت الشركة كذلك عن افتتاح معرض نيتا NETA في شارع مكة، ومركز خدمات ما بعد البيع في منطقة البيادر الصناعية.



وتتميز نيتا NETA بأنها علامة عصرية تقدم أحدث التصاميم وآخر ما توصلت اليه التكنولوجيا في مجال البطاريات وأنظمة الحركة الكهربائية وأنظمة الاتصال والترفيه والسلامة الذكية بسعر منطقي في متناول المستهلك، وتوفر نيتا عدة طرازات من سيارات كروس أوفر وSUV من عدة فئات، تشترك جميعها بمزايا التصميم الفريد والتقنية الكهربائية المتطورة ومدى المسير الكهربائي الكبير والتجهيزات والاضافات المتقدمة والمتكاملة.

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وبهذه المناسبة، قال عمر طهبوب مدير عام الشركة العصرية لتجارة المركبات - طهبوب للسيارات - نحن كأسرة طهبوب للسيارات إدارة وفريق، سعيدون باحتفالنا اليوم بإضافة مهمة لمجموعة علامات السيارات التي نمثلها، وهي العلامة الكهربائية المتطورة نيتا NETA ، والتي اخترناها لنقدم من خلالها خيار كهربائيا متطورا وموثوقا مدعوما بخدمات حقيقية ما بعد البيع وبضمان الشركة الصانعة من خلال الكفالة المصنعية التي تمتد لعشر سنوات على السيارة وثمان سنوات على البطارية والنظام الكهربائي،وبسعر في متناول الجميع ، ونحن في طهبوب للسيارات ومن قبل في مجموعة شركات طهبوب نضع نصب أعيننا الاختيار المتأني والسليم للشركاء العالميين لنمثلهم في سوقنا الأردني، حرصا على سمعتنا التي بناها الآباء والأجداد لمجموعة طهبوب واللي اصبحت بحمدالله مرادف للثقة والمصداقية في كل قطاعات الأعمال التي نعمل بها."



علامة نيتا NETA هي العلامة الكهربائية التابعة لشركة هوزون أوتو HOZON الصينية، وهي شركة سيارات صينية متخصصةً في انتاج السيارات الكهربائية أنشأت في العام 2014 وهي من أحدث الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والمطورة للتقنيات الذكية الخاصة بالتنقل والقيادة الذاتية في الصين، وقد حققت نيتا NETA مبيعات قياسية خلال فترة وجيزة تجاوزت 300 ألف سيارة، وقد تبوأت نيتا مركز متقدما بين الشركات الناشئة المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، وتمكن الفريق الهندسي التابع للشركة والبالغ عدد أفراده 3000 مهندس ضمن ست مراكز بحث وتطوير وتصميم، يقع أكبرها ضمن مقر الشركة ومصنعها الرئيسي في مقاطعة زجيانغ الصينية، ولديها كذلك مركز عالمي للتصميم في العاصمة الصينية بيجين ومركز أبحاث وتطوير في مدينة شانغهاي، ومركز متخصص لتقنيات القيادة الذاتية في سيليكون فالي في ولاية كاليفورنيا الاميركية، ومركز تصميم في إيطاليا، وأخيرا مركزا هندسيا في ألمانيا.



ومن الجدير بالذكر أن نيتا تمتلك أكثر من 2000 براءة اختراع مسجلة باسمها تتعلق بالتقنيات الكهربائية، ومنها التصميم الفريد للبطاريات والموتور الكهربائي الخاص بها.



ونظرا لتوسع طموحاتها الدولية في الانتشار العالمي الذي بلغ أكثر من 20 دولة في أسيا وأمريكا الجنوبية، فقد قامت الشركة بإنشاء مصنع جديد لها في تايلاند.



وتتوفر سيارات علامة نيتا NETA الآن في السوق الاردني من خلال شركة طهبوب للسيارات، الوكيل صاحب الخبرة والدراية في علاقات راسخة مع زبائنه من خلال التركيز والاهتمام بخدمات ما بعد البيع.



ويمكن للمهتمين بمشاهدة سيارات نيتا NETA الجديدة وتجربة قيادتها، زيارة معارض طهبوب للسيارات NETA في شارع مكة. مبنى رقم .228































