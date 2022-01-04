ظهور نجم جديد: هواوي تعلن عن هاتف HUAWEI nova 9 في الأردن قريبًا

الوكيل الاخباري - تعمل هواوي في مجال الأعمال الاستهلاكية منذ عام 2011. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استثمرت الشركة باستمرار في البحث والتطوير لمنتجاتها الاستهلاكية.

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في مجال الهواتف الذكية، كانت هواوي رائدة في الكثير من التقنيات والتصميمات التي نراها في هواتف اليوم. على سبيل المثال، كانت هواوي أول من أدخل إعداد الكاميرا الثلاثية مع هاتف HUAWEI P20 Pro.

ومع سلسلة هواتف P30 أتت الشركة بتقنيةالتكبير الفائق -SuperZoom، والتي تتيح للمستهلكين التقاط لقطات تكبير مذهلة لم يظن المستهلكون أنها ممكنة باستخدام الهواتف الذكية، وهذان هما مجرد غيض من فيض.



وبحسب الشركة، فإن هواوي تخدم حاليًا 730 مليون مستخدم، وتربط مليار جهاز حول العالم. وتشهد هذه الأرقام على نجاح هواوي وثقة المستهلكين في الشركة، ولا يزال لديها شيء ما في جعبتها لا يمكنها الانتظار لتظهره للجميع.

في الواقع، تستعد هواوي للكشف عن هاتف ذكي جديد في الأردنقريبًا - HUAWEI nova 9.





ما هي سلسلة هواتفHUAWEI nova؟



ما لم تكن من محبي هواوي المتحمسين، فهناك فرصة جيدة لأنك لم تسمع عن سلسلة هواتفnova من هواوي. الآن في عامها السادس، يتم وضع سلسلة HUAWEI nova باعتبارها الهواتف الذكيّة الرائدة لجيل الشباب.

الاسم مشتق من اللاتينية. نوفا، صفة واحدة في اللاتينية "نوفوس" تعني جديد. وتمثل الشباب والحيوية والثقة.

ومن المثير للاهتمام أن كلمة "ابتكار" بالإنجليزية (Innovation) تحتوي أيضًا على نوفا–nova.

أما بالنسبة للسلسلةنفسها، إذا قمنا بتلخيصها في ثلاث كلمات، فسيكون: ابتكار، أنيق ومحدّد. دعونا نتعمق أكثر ونرى كيف ترتبط هذه الكلمات الثلاث بـ HUAWEI nova.



الابتكار هو أساس سلسلة HUAWEI nova. منذ البداية، لطالما عرضت سلسلة HUAWEI nova بعضًا من أفضل التقنيات - بما في ذلك التصميم والكاميرا وحلول الشحن السريع والتطبيقات والمزيد - التي تقدمها هواوي منذ إنشائها في عام 2016.

أسلوب سلسلة هواتفHUAWEI nova أنيق ومحدد، ويحتوي على رمز العلامة التجارية الخاصة بها، وتأتي الهواتف في هذه السلسلة بألوان وتصاميم أنيقة تزين مستخدميها بأناقة، بالإضافة إلى توفير تجربة ترفيهية مميزة، ليتمتع الأشخاص الذين يمتلكون هذا المنتج بأسلوب "نوفا" الفريد.



على سبيل المثال، تشتهر سلسلة هواتفHUAWEI nova بأجهزتها الرقيقة للغاية وخفيفة الوزن، مثل هاتف HUAWEI nova 5T الذي يبلغ سمكه 7.87 مم فقط ويزن 174 جرامًا فقط، وهاتفHUAWEI nova 7 بهيكل نحيف يبلغ 7.96 مم ويزن 180 جرامًا.

يتم تحديد سلسلة nova أيضًا من خلال تجارب الترفيه المميزة التي تقدمها. مع سلسلة هواتفHUAWEI nova، ابتكرت هواوي ميزات التجميل بالذكاء الاصطناعي لنقل صور السيلفي إلى مستوى جديد.

مع هذه السلسلة، يتم منح المستهلكين أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من تقنيات هواوي المذهلة، مثل خاصيّة الوضع الليلي الفائق- Super Night Mode، وتحسينات البرامج والبطارية، وميزة الشحن فائق السرعة -HUAWEI SuperCharge والمزيد.



التالي في السلسلة: هاتف HUAWEI nova 9



من هاتف HUAWEI nova 9 رائد عصره وملك الكاميرات، يمكنك أن تتوقع التميز نفسهفي التصميم والكاميرا وتكنولوجيا الشحن والميزات الذكية التي تحصل عليها من هواتف هواوي الذكية الجديدة الأخرى.



من منظور التصميم، من الآمن أن نفترض أنك ستحصل على هاتف نوفا -nova بشاشة منحنية بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز، بالإضافة إلى الألوان المذهلة التي يتم التعبير عنها بأنسجة جديدة مصنوعة من عمليات التصنيع المبتكرة.

وسيتوفر الهاتف الجديد في طراز Starry Blue الجديد كليًا، والذي سيتميز بتصميم جسم فائق النحافة يجعل من السهل التعرف عليه على الفور.



لن تخيب الكاميرا الآمال،فلطالما كانت سلسلةهواتفHUAWEI nova من أوائل المتبنين للتقنية الرائدة.

يأتي الهاتف الجديد مزودًا بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل في الخلف وميزة التسجيل الأمامي/الخلفي المتواصل الجديدة التي تكملها الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل لإنشاء مدونة فيديو سهلة وعالية الجودة.



وبالإضافة إلى عمر بطارية طويل الأمد، يضمن دعم HUAWEI SuperCharge بقوة 66 واط سرعات شحن سريعة، مما يساعد على التخفيف من قلق المستخدمين بشأن البطارية.



مثل أي من منتجات هواويالأخرى، فإن هاتف HUAWEI nova 9 غارق في التصميم المبتكر لهواوي التي توفر تجارب مستخدم ممتازة عبر سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

تتيح سلسلة nova أيضًا إمكانية الاتصال متعدد الأجهزة لتتوافق مع الأجهزة الأخرى في النظام البيئي الشامل لجميع السيناريوهات لشركة هواوي، مثل سماعات الأذن، والساعات الذكية، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحواسيب المحمولة.

يعمل هاتف HUAWEI nova 9 على أحدث إصدار من واجهة المستخدمEMUI -EMUI 12، التي توفر استجابة تحكم عالية وسريعة، بالإضافة إلى تجربة سلسة لتشغيل التطبيقات.

سواء للعمل أو الدراسة أو الاتصال عن بعد، أو الألعاب، أو الترفيه أو تحرير المستندات، يوفر الهاتف الذكي الجديد تفاعلًا جديدًا تمامًا وسيناريوهات تتسم بالبساطة والسرعة والسلاسة والأمان والموثوقية.



سيتوفرهاتف HUAWEI nova 9قريبًا في الأردن باللون رقم 9 واللون الأسود مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث يتمتّع الجهاز بتمديد ضمان سنة أو سنتين وضمان حماية الشاشة من تعرضها من التلف لمدة سنة. وعند تمديد الضمان، سيتم استخدام قطع غيار أصلية مع الإصلاح السريع.