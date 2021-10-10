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الأحد، 10-10-2021 03:49 م

عائلةُ إيجل هيلز الأردن تحتفلُ بمسيرةِ العطاءِ الطويلةِ لعددٍ من موظفيها

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الوكيل الاخباري - احتفلت إيجل هيلز الأردن بتكريمِ سبعة و ثلاثين موظفاً من عمّان والعقبة ممن تستمر مسيرة عطائهم في إيجل هيلز وشركاتها التابعة والحليفة لسنواتٍ طويلةٍ وصلت إلى 15 عاماً لعددٍ منهم.

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في حفلٍ سادهُ التقدير والاعتزاز؛ تمت إقامتهُ في فندق سانت ريجيس عمّان – أحدُ مشاريع إيجل هيلز الأردن- تم توزيعُ دروعِ الشركةِ ومُكافئاتٍ ماليةٍ على الموظفين.

 


 

جاءَ هذا الحفلُ التكريميُ تقديراً للموظفين عما يبذلونهُ من جهودٍ ومساهماتٍ ، والتي لها دورٌ جوهريٌ وأساسي في تمكينِ الشركةِ من تسطيرِ قصةِ نجاحها المُميزةِ في المملكة.

خلال هذا الحفل، عبَّر الموظفون المُكرمون عن شكرهم وامتنانهم لشركةِ إيجل هيلز الأردن على هذا التكريم.

برأيهم، لم يكن من المُمكنِ لهم مواصلةُ العطاء والإبداع كل هذه السنواتِ لولا ما توفره لهم الشركةُ من بيئةِ عملٍ توفرُعوامل الاستقرار، وفرص التدريب والتطور الوظيفي التي شعروا من خلالها بأهميةِ دورهم كمُساهمين فاعلين في قصةِ نجاح الشركة.

حيث أن توافرُ هذه العواملِ داخل الشركةِ هو الحافز الذي يدفعهم لمزيدٍ من الجُهد والعطاء والإبداعِ في العمل.

تضمنَ الحفلُ كلمةً للرئيسِ التنفيذي للشركة، السيد عبدالله الفريحات، والتي عبر من خلالها؛ باسمهِ وباسم الشركة؛ عن الشكرِ لعطاء وجهودِ هؤلاء الموظفين.

 

جاءَ في كلمةِ الفريحات "نجتمعُ اليومَ كعائلةِ واحدةٍ لنحتفل بتكريمِ عددٍ من زملائنا من أصحابِ مسيرةِ العطاءِ الطويلة، التي قضوا فيها سنواتٍ و ما زالوا يُساهمونَ بجهودهم الكبيرةِ في دفعِ إيجل هيلز الأردن من إنجازٍ لآخر ولتحقيقِ نجاحٍ يتلوهُ نجاحٌ أكبر.

 

لولا هذه الجهودُ وهذا العطاء، لم يكن ليتسنى لشركةِ إيجل هيلز الأردن تحقيقُ هذا النجاح الباهر، والوصولُ إلى مكانتها المُتميزةِ التي تتمتعُ بها اليومَ في الأردن.

 

باسمي واسم إيجل هيلز الأردن: شكراً لكم على عطائكم وجهودكم، وأتمنى لكم المزيدَ من النجاحِ، وللشركةِ المزيدَ من التميزِ والتقدمِ بفضل جهودكم وإنجازاتكم المُستمرة."


تُسلطُ هذه الكلمةُ الضوءَ على سياسةِ إيجل هيلز اتجاه موظفيها؛ هذه السياسةُ القائمةُ على اعتبارِ الموظفِ الكفء أبرزَ أصولِ الشركةِ وأكثرها قيمةً وأهمية، وسعي الشركةِ المتواصلِ لتقديرِ جهود الموظفينَ وعطائهم لتحفيزهم على مواصلةِ هذا العطاء؛ وذلك من خلال توفيرِ بيئةِ عملٍ مناسبةٍ لهم، إضافةً إلى منحهم فرصاً عديدةً للتطورِ والتدريب.

 




 

 


 

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