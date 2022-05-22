عالم جديد من القدرات المميزة بانتظارك مع الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad T 8

الوكيل الإخباري - في هذا العالم المتسارع وكثير التطوّر، أنت بحاجة لجهاز لوحي يفهمك ويلّبي احتياجاتك المتنوعة لتسهيل حياتك وجعلها أكتر تناغمًا؛ لذلك تأتي هواوي لتقدّم جهازها اللوحي الجديد HUAWEI MatePad T 8 ،والذي يُعد أحدث إضافة لمنتجاتها ضمن سلسلة HUAWEI MatePadالشهيرة؛ حيثُ يتميز بمواصفات عديدة من الفعالية والسعر المعقول والكفاءة، ممّا يجعله الخيار الملائم للجميع.

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دعونا نعرف أكثر عن مواصفات هذا الجهاز الذي سيناسبك بكل تأكيد.



معالج قوي يفوق التوقعات



مع معالج ثماني النواة، وتردد رئيسي 2.0 جيجاهيرتز، ستشهد تجربة عمل وتسلية فريدة من نوعها وأداءً منقطع النظير حين يتعلق الأمر بسرعة المعالجة. وليتألق الجهاز بشكلٍ أكبر، فإن سعة البطارية تصل لغاية 5100 ميللي أمبير ومُدمجة داخل الجهاز اللوحي. هل فكرت يومًا باستخدام جهاز يعمل لغاية 12 ساعة لتشغيل الفيديو، أو حتى 600 ساعة من وقت وضعية الاستعداد، مع إيقاف تشغيل الشاشة؟ هذا هو الجهاز الجديد من هواوي.



ولحماية بصرك، يحتوي الجهاز على وضعية حماية البصر، والتي تعمل على تحسين درجة حرارة اللون المنبعث من النظام. ويتميّز الجهاز بإمكانية ضبط إعدادات درجة حرارة اللون لتناسب أعين المستخدمين المختلفين؛ ممّا يمنحك تجربة استخدام أفضل.ويأتي الجهاز الجديد بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 3 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت، وهو مدعوم بتقنية Wi-Fi.ومع هذه المميزات، بالتأكيد أيقنت أن الجهاز هو الملائم لك بكل تأكيد.



تصميم عصري يخطف الأنظار



جاهز لاقتناء جهاز يخطف أنظار الجميع ويساعدك في العمل بكل سلاسة؟ يأتي جهاز HUAWEI MatePad T 8 اللوحي بشاشة مقاس 8 بوصة، والذي يتميز بغلافه المميز فائق الجودة، وعلى الجانبين الأيمن والأيسر يتزيّن الجهاز بحواف رقيقة للغاية تمنحه خفة أكبر وجمالية مُطلقة. ولتحقيق نسبة مشاهدة عالية تبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 80%، لتستفيد من الشاشة بأقصى قدر وتستمتع أثناء العمل والتسلية. والأهم أنك ستستطيع استخدامه بيد واحدة وبلا أي عناء؛ حيثُ يبلغ 310 وزنه جرام فقط. ويتميز من الخلفبخلفية معدنية انسيابيةناعمة ومصقولة تمنح مظهرًا ناعمًا وأنيقًا، وتصميمًا منحنيًا يضمن قبضة مريحة، حتى على مدى فترات الاستخدام الطويلة.





تحكَّم بذكاء



مستعد لعالم جديد من الميزات الذكية؟ كل هذا وأكثر بانتظارك مع جهاز هواوي HUAWEI MatePad T 8 اللوحي الذي يضم مجموعة من الميزات الذكية مع نظام التشغيل EMUI10.0.1؛ إذأُضيفت ميزات الاستجابة السريعة. ولتحسين تجربة المستخدم،ضُمّن الجهاز الوضع المعتم المحسّن الجديد الذي طُوّر استنادًا إلى أبحاث العوامل البشرية، ليقدم تجربة قراءة مريحة حتى لو استمريت لساعات طويلة. وبالإمكان أيضًا الاستمتاع بتجارب قراءة أكثر سحرًا بطريقة عرض تشبه صفحات المجلات التي نحبها جميعًا. أما استخدام مجموعة ألوان Morandi Palette فإنها تجعل من نظام التشغيل EMUI10 أكثر سحرًا وأناقة.وبهذا تكون قد تحكّمت بذكاء وعشت تجربة استخدام مميزة.





تسلية ومعرفة لأطفالك



حاليًا، أصبح العالم متوجهًا للتعليم الإلكتروني، وزاد عدد الأطفال الذين يتلقون التعليم الإلكتروني، لذلك يُعدّ جهاز هواوي اللوحي رفيق التعليم المناسبللأطفال خاصةً مع وجود لعبة Kids Corner، وهي الركن الآمن المخصص للتعلّم واللعب، والتي تجميع بذكاء بين اللعب والتسلية لمنح الأطفال تجربة تعليم وترفيه أفضل من أي وقت آخر. ولأن هواوي تعرف جيدًا أن أكثر ما يرغبه الأهل حين يتعلق الأمر باستخدام أطفالهم للأجهزة الإلكترونية هو الأمان والمراقبة المستمرة، فقد أضافت ميزات التحكم الأسري للأبوين لمنحإمكانية إدارة المحتوى والتطبيقات المتوفرة لأطفالهم بكل سهولة، بالإضافة إلى خاصية التحكم بالوقت الذي يمكن للأطفال قضاؤه في استخدام الجهاز. ولأن الصحة والسلامة هما أولوية عند استخدام أجهزة هواوي، يتضمن Kids Cornerأربع وضعيات لحماية البصر مثل فلتر الضوء الأزرق، وتنبيهات وضعية الاستلقاء، وتنبيهات الطرق الوعرة، ووضعية الكتاب الإلكتروني، ممّا يمنح تجربة استخدام أفضل.



احصل بسهولة على هذا الجهاز الرائع والذي يتوفر في الأردن حاليًا بسعر يبدأ من105 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.

