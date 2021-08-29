عبدالله الفريحات رئيساً تنفيذياً لشركةِ إيجل هيلز الأردن

الوكيل الاخباري - أعلنت إيجل هيلز، شركة الاستثمار والتطوير العقاري ومقرها أبوظبي، عن تعيين السيد عبدالله الفريحات كرئيس تنفيذي لشركةِ إيجل هيلز الأردن .



ويأتي تعيين الفريحات في هذا المنصب، تتويجًا لسنوات قيادته وادارته كمدير تنفيذي لشركه إيجل هيلز الأردن على مدار الخمس سنوات السابقه.



يمتلكُ عبدالله الفريحات سجلاً طويلاً وحافلاً وخبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا، تدّرج فيها بالعديد من الأعمال وتقلّد خلالها عدة مناصب قيادية في مجالات وقطاعات متنوعة شملت الشؤوون القانونية، تأسيس الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ، وإدارةِ وتطوير المشاريع العقاريةِ والسياحية وذلك بفضل خبرته العمليةٍ والادارية الطويلة قضاها في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي ووضع السياسات وإدارة المخاطر والأزمات وخلق المُبادرات.



ولدى انضمامه لفريق عمل إيجل هيلز الأردن كرئيس تنفيذي، سيواصل استثمار خبراته الكبيره ومعرفته الواسعة في مجال التطوير العقاري وادارة المنشات العقاريه والسياحية لضمان مواصلة ونجاح عمل الشركة وإحداث المزيد من التقدم الذي تشهده.



وتعتبر إيجل هيلز الاردن، أكبر وأهم شركة للتطوير العقاري في الأردن، باستثمارات عقاريه وسياحيه متنوعةٍ بمحفظة استثمارية تقدر بالمليارات؛ لتشملُ 4 مشاريع في المملكه، فندق دبليو عمان وشقق ذا سكاي لاين ، فندق وريزيدنسز سانت ريجيس في مدينةِ عمان، ومشروع سرايا العقبة الذي يحتضن فندق المناره ذا لكشري كولكشن وحديقة سرايا المائيه التي تم افتتاحها مؤخرا، بالاضافه لمشروع قرية الراحة في العقبة. وهي مشاريعٌ ذات مستوىً عالمي ساهمت إلى حدٍ كبير في تطوير المفهوم الحضاري والعمراني والبيئي في المدينتين.



ومن المؤكد أن يُضيف الفريحات الكثير من اللمساتِ والإضافاتِ النوعية والريادية في مجال تحفيز وتنشيط السياحةِ بكامل مجالاتها، والمُساهمة في اكمال وافتتاح العديد من المكونات والاستثمارات العقاريه والسياحيه الجديده؛ والتي بدورها ستُعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحيةٍ واستثمارية مُميزةٍ على المستوى المحلي والاقليمي.

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