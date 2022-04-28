عبّر عن نفسك بلا حدود مع هاتف Reno7 الذكي من OPPO

الوكيل الاخباري - العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية- في السوق الأردني مؤخراً أحدث إصداراتها من سلسلة هواتف Reno ، هاتف Reno7 المدعوم بمستشعر التصوير IMX709 فائق الحساسية الذي تم تطويره بالاشتراك مع سوني، عدسة الأجسام الدقيقة (Microlens ) ووضع البوكيه بورتريه السينمائي.

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أصبح Reno7 متاحا في السوق الأردني باللونين برتقالي الغروب والأسود نسخة 8GB RAM + 256GB ROM بسعر (299) ويمكن اقتناء الهاتف اما من خلال معرض شركة أوبو الرئيسي أو مواقع بيع الشركة المعتمدة .



يعد Reno7 نقلة نوعية في أداء التصوير الفوتوغرافي. مع التحسينات التي طرأت على الأجهزة والبرامج بما في ذلك ColorOS 12 ، وبطارية طويلة الأمد تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة ، وتقنية شحن فلاش SUPERVOOC TM بقوة 33 واط ، يتوفر Ultra-Slim Retro Reno7 بلونين مذهلين مع تصميم شبيه الجلد أو تصميم OPPO Glow الشهير.



التقط كل لحظة باستخدام قوة التصوير

Reno7 ثلاثي الكاميرا المدعومة بالذكاء الاصطناعي ،مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة الأجسام الدقيقة "ميكرولينس" بدقة 2 ميجابكسل مع تكبير يصل إلى 30x، وعدسة العمق بدقة 2 ميجابكسل.



يحتوي Reno7 على حلقة ضوئية مميزة حول الكاميرا (ضوء ORBIT ) مثل المجرة، لمساعدة المستخدمين على استكشاف العالم المجهري والأجسام الدقيقة، كما ينبعث من هذا الضوء توهجاً لتذكيرك بالمكالمات الواردة والإشعارات الجديدة وغيرها من المميزات.



يتم تشغيل كاميرا السيلفي الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل بواسطة مستشعر RGBW IMX709 الرائد الذي تم تطويره بشراكة ما بين أوبو وسوني ، والذي يظهر لأول مرة في العالم على سلسلة Reno7. يتميز IMX709 بمصفوفة بكسل RGBW الجديدة كليا وخوارزمية Quadra Binning المطورة ذاتيا من أوبو، والتي من خلالها يستطيع المستشعر التقاط ضوء أكثر بنسبة 60٪ من مستشعرات RGGB القياسية مع تقليل الضوضاء بنسبة تصل إلى 35٪ ، مما يوفر صورا أكثر وضوحا وإشراقا في ظروف الإضاءة المنخفضة.



ولتعزيز الاستفادة من هذه الأجهزة الرائدة ، يأتي Reno7 مزودا بميزات تصوير رائعة بما في ذلك وضع البوكيه بورتريه السينمائي، وضع السيلفي HDR ووضع تنقيح البورتريه، صورة فائقة الدقة 108 ميجابكسل، وضع تحسين المشاهد بالذكاء الإصطناعي وال Flash Snapshot وغيرها حتى يتمكن المستخدمون من التقاط العالم في صور شخصية مذهلة بجودة احترافية:



صور متوهجة بتأثير بوكيه : يلتقط هاتف Reno7 صورا متوهجة بتأثير البوكيه مثل الكاميرات الاحترافية DSLR وذلك بنقرة واحدة فقط. كما أن التوهج الكثيف الصادر عن العدسة يعزز الأداء ويصلح مشكلات تغير لون البشرة.



صور سيلفي بتقنية Selfie HDR : يوفر هاتف Reno7 صور سيلفي واضحة بتقنية النطاق الديناميكي العالي في محيط بإضاءة خافتة أو إضاءة خلفية. تكتشف الميزة تلقائيا ضوء الخلفية وتشغل خوارزمية HDR من OPPO للحد من الضوء الساطع وإبراز تفاصيل أكبر في الصورة.



أسلوب لافت للنظر مع تصميم مذهل ونحيف للغاية

استمرارا للتصميم الإبداعي لسلسلة Reno ، تقدم Reno7 تصميما مضلعاً فائق النحافة ياتي بلونين مميزين: برتقالي الغروب والأسود الكوني.



يأتي Reno7 بلون برتقالي نابض بالحياة ولمسة جلدية فاخرة بفضل التصميم الأول من نوعه في الصناعة Fiberglass-leather ، الذي يستخدم طلاء نسيج الليتشي وغطاء لوحة مصبوب مدمج بسلاسة مع الغطاء الخلفي والإطار الأوسط للهاتف، مما يخلق جودة وفخامة فائقة.



يأتي Reno7 أيضا بالأسود الكوني والذي يتميز ب OPPO Glow الشهير مما يخلق مظهراً ساحراً واسعاً مثل الكون.



مع تصميمه الجديد Ultra-Slim Retro ، يتميز هاتف Reno7 بنمط إطار متوسط مسطح الحواف بوزن إجمالي يبلغ 175 جم تقريبا، وسماكة 7.54 مم لهاتف البرتقالي الغروب و 7.49 مم للأسود الكوني، مما يمنح الهاتف مظهرا أنيقا.



في الجزء الأمامي من الهاتف ، توفر شاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز مشاهدات سلسة ومريحة. الشاشة هي Amazon HDR ، و YouTube HD معتمدة لتشغيل مقاطع فيديو عالية الجودة.



أداء قوي مع أجهزة رائعة

يتميز Reno7 ببطارية 4500 مللي أمبير في الساعة و SUPERVOOCTM بقوة 33 واط يمكن شحنها بنسبة 100٪ في 60 دقيقة ، أو يوفر 1.68 ساعة من تشغيل الأفلام مع شحن لمدة 5 دقائق . بالإضافة إلى ذلك ، توفر منصة Qualcomm® Snapdragon™ 680 4G Mobile Platform للهاتف أداءً سريعاً مع موازنة استهلاك الطاقة.



نظام تشغيل ColorOS 12

كجزء من سلسلة الهواتف الذكية الأولى التي تم تثبيت ColorOS 12 عليها مسبقا ، يمنح Reno7 المستخدمين إمكانية الوصول الفوري إلى نظام تشغيل أكثر ملاءمة وسلاسة. يوفر التصميم الشامل وثلاثي الأبعاد الإبداعي في ColorOS 12 طريقة أكثر بديهية وبساطة للمستخدمين.



يتميز ColorOS 12 بالنظام المعزز المدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتحسين تخصيص الموارد وتقليل تجزئة الذاكرة لضمان تشغيل Reno7 بشكل أكثر سلاسة وسرعة.

كما يعمل كل من بدء التشغيل السريع ووضع التركيز على الألعاب المدعم بالذكاء الاصطناعي ومثبت معدل الإطارات والاستجابة فائقة اللمس معا بسلاسة لتقديم تجربة رائعة للمستخدمين المنغمسين تماما في الترفيه.



تصميم ColorOS 12 يبعث الراحة: تسمح خاصية الإيماءات الهوائية Air Gestures للمستخدمين بالرد على المكالمات أو كتم صوت المكالمات أو التمرير لأعلى ولأسفل على الصفحات عن طريق تمرير أيديهم في الهواء. يبقي وضع السكون التكيفي الشاشة قيد التشغيل أثناء مشاهدة المستخدم لهواتفه.



يضمن ColorOS 12 أمان البيانات والخصوصية وهو معتمد من قبل أطراف ثالثة مثل ISO و ePrivacy و TrustArc.

تساعد ميزات مثل إخفاء الإشعارات الذكية على حماية خصوصية المستخدم بشكل أكبر عندما ينظر شخص آخر إلى الشاشة.





