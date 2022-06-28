الثلاثاء 28-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جمعية وكلاء السياحة: حادثة العقبة لم تؤثر على حجوزات الفنادق

الأمن: الإنتهاء من جمع الأدلة والآثار والعينات بموقع حادثة العقبة

الأمن: 25 من مصابينا في حادث العقبة غادروا المستشفى

الملك يترأس اجتماعا في إدارة الأزمات حول حادثة تسرب الغاز في العقبة

حافلات النقل العام تنفي مشاركتها في إضراب دعا إليه سائقي العمومي

الصفدي يشكر الدول التي أعلنت تضامنها مع الأردن

مواطن يصيب عامل بالرصاص خلال ملاحقة الكلاب الضالة في المفرق

ما حكم قص الشعر والظفر لمُريد الأضحية؟.. الإفتاء توضح

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

ولي العهد يصل إلى موقع حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

الثلاثاء، 28-06-2022 02:42 م

عدد جديد من المجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

newsu


الوكيل الإخباري - صدر العدد الثاني من المجلد الثامن للمجلة الأردنية للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والموطنة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا متزامنا مع تصنيفها الجديد حسب مؤسسة سكوبس (SCOPUS) وحصولها على الترتيب 127 من بين المجلات المماثلة وعددها 231 والتي تعنى بنشر أحدث الأبحاث العالمية المحكمة في مجال هندسة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبرتبة مئينية بلغت 45%، مما يجعلها تصنف ضمن الربع الثالث للمجلات العالمية Q3 ومقتربة بذلك من الربع الثاني Q2.

اضافة اعلان


المجلة، التي ترأس تحريرها نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء خلفا للأستاذ الدكتور أحمد حياصات، تتلقّى سنوياً ما يزيد عن 400 بحث من باحثين ينتمون إلى جامعات ومراكز بحثية من جميع أنحاء العالم، وتخضع جميعها للتحكيم من قبل متخصصين من دول عديدة وفق أسس علمية متبعة في المجلات العلمية العالمية المحكمة.  


وعند قبول الأبحاث العلمية يتم التأكد من كتابتها بأسلوب علمي دقيق وخال من الأخطاء من قبل خبراء في مكتب تحرير المجلة مع الالتزام بأخلاقيات النشر العلمي استناداً للمعايير المعمول بها ويتم قبول حوالي 30 بحثا يتم نشرها في أربعة أعداد سنويا.


يذكر أن المجلة تصدر بدعم من صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي، منذ عام 2016 وتختصُّ بنشر الأوراق العلمية البحثية الأصيلة عالية المستوى في جميع الجوانب والتقنيات المتعلقة بمجالات تكنولوجيا وهندسة الحاسوب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
baby

زيت جوز الهند لبشرة الأطفال

ara

البنك العربي يطلق تطبيق"عربي جونيَر"

hu

أربعة أسباب تجعلنا نحب هاتف HUAWEI nova Y70 الأحدث من هواوي مع أطول عمر للبطارية والمتوفّر حاليًا في الأردن

JRF-zain

زين تجدّد اتفاقية الرعاية والدعم مع مؤسسة نهر الأردن

mena

كيف تحول مجموعة "ميناكوم" البيانات الضخمة إلى قيمة مضافة وفرص مثمرة

zainn

إنشاء 4 مراكز اتصال زين جديدة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-06-11 at 4.54.31 PM

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تدعم حملة "ازرع صمودك" في القدس وغزة

WhatsApp Image 2022-06-09 at 11.57.17 AM

"الأميرة سميّة للتكنولوجيا" الثانية محليا حسب التصنيف العالمي للجامعات 2023-QS وفي المركز 73 عالمياً بمؤشر التوظيف