عدسة المايكرو في OPPO Reno7 . . تلهم هواة التصوير من الشباب الأردني

الوكيل الإخباري - تمهّد عدسة المايكرو التي طرحتها OPPO من خلال سلسلة OPPO Reno7، الطريق لجيل جديد من قدرات صور البورتريه الذكية.

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فهذا النوع من العدسات، من أكثر الأدوات إلهاما لهواة التصوير من الشباب حول العالم، والشباب الأردني بشكل خاص، بفضل التقنيات والأجهزة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تعمل بموجبها هذه العدسات.



وقد جاءت عدسة المايكرو نتاج سنوات من الأبحاث التي عكف عليها مهندسو تصوير من OPPO وشركة سوني العالمية، وصولا إلى هذا الجيل من العدسات.

ولا تمتاز الصور التي تلتقطها عدسات المايكرو بدقتها ونقائها فحسب، بل بإظهار التفاصيل الدقيقة من الأجسام المراد تصويرها كذلك، ما يدفعها بحق لأن تكون مصدر إلهام وإبداع للمصوّرين.



وتعد Reno 7 من OPPO، أول سلسلة هواتف ذكية متخصصة في التصوير الفوتوغرافي لصور البورتريه، حيث نقلت OPPO التجربة التي تركز على الصورة إلى المستقبل، بفضل مجموعة من الأجهزة والخوارزميات الاحترافية، التي تمكّن المستخدمين في جميع أنحاء العالم من التقاط صور بورتريه رائعة، بنقرة زر واحدة.

كما تعتبر هذه السلسلة، أول هاتف ذكي يقوم بتضمين خوارزميات في أجهزة الاستشعار، حيث أن جمع ما يكفي من الضوء عبر مستشعر الصورة يعتبر أمرا بالغ الأهمية للحصول على صور أكثر وضوحا وسطوعا وحدّة.



وتجهد OPPO باستمرار للوصول إلى طرق متبكرة لزيادة حساسية الضوء، لتقديم صور بأعلى جودة، وتوّجت جهودها باعتمادها تصميم بكسل RGBW (أحمر وأخضر وأزرق وأبيض)، حيث زادت حساسية الضوء بفضل هذا التصميم إلى 32%.ومع ذلك، بقيت هناك مشكلات في قوة أجهزة استشعار الصور التقليدية وتداخل بالإشارات بين وحدات البكسل، ما سمح للصور الملتقطة بأن تكون عرضة للانحرافات اللونية.



وشكل عاما 2019 و2020 الانطلاقة الجديدة لأبحاث عدسات المايكرو من OPPO، بإضافة وحدتي بيكسل فرعي أبيض لكل بكسل أحمر وأخضر وأزرق بحيث يكون كل بكسل قادرا على اكتشاف كل من الإشارات "الملونة" والطيف الكامل، والعمل بشكل مستقل دون التأثير على جيرانه.



ووصل فريق مكون من أكثر من 300 مهندس تصوير في OPPO إلى تحقيق التقدّم الذي كانت تبحث عنه في العدسات، وحصلت على 87 براءة اختراع في هذه العملية.



وفي عام 2019 تحديدا، بدأت OPPO و Sony رسميا العمل معا لإنتاج مستشعر RGBW من الجيل الجديد، وتم فيه استكمال المزيد من التحسينات، ليتم بعدها دمج خوارزمية Quadra Binning بنجاح في مستشعر RGBW لإكمال ما يعرف الآن باسم مستشعر IMX709 Ultra-Sensing .



وحتى يكتمل الإنجاز، عمل فريق البحث والتطوير في OPPO عن كثب مع مصنعي الرقائق بما في ذلك Qualcomm و MediaTek لإجراء اختبارات التوافق على IMX709 لضمان توافقه مع أفضل أنظمة الرقائق في الهواتف الذكية SoC، لينتهي العمل بجعل IMX709 قادرا أكثر على جمع 60٪ المزيد من الضوء وتقديم صور بضوضاء أقل بنسبة 35٪.



ومع إضافة عدسات مايكرو بدقة 2 ميجابكسل على OPPO Reno7 ودعم تكبير 16.6x على كل من الفيديو والصور، باتت OPPO تقدّم طريقة جديدة لتجربة التصوير بالهاتف الذكي وإطلاق العنان لإبداعات المستخدمين وتلبية فضولهم.

وإلى الجانب التقني، راعت OPPO كذلك المستوى الهيكلي لعدسات المايكرو، حيث تم تثبيت وحدةعدسة المايكروعلى الغطاء الخلفي للهاتف،

بدلا من تثبيتها مباشرة على اللوحة الأم، لأن البعد البؤري القصير للعدسات الدقيقة يتطلب وضع الهاتف بالقرب من الأشياء التي يتم تصويرها، إلى جانب إضافة وحدة Orbit Light أسفل العدسات لتوفير إضاءة إضافية للعدسات.



وراعى فريق OPPO الهندسي وضع العدسات ووحدة الإنارة مع المظهر الأنيق لـ OPPO Reno7 ، ليضيف إلى جمالية الشكل أداء تصوير عالي المستوى، وخوارزميات متقدمة لمعالجة الصور، إلى جانب ميزات أخرى مثل وضع البوكيه بورتريه السينمائي ( Bokeh Flare Portrait) وصور سيلفي عالية الوضوح ( Selfie HDR) ووضع تنقيح البورتريه (AI Beautification).



ولم تتوقف جهود OPPO لدفع التصوير الفوتوغرافي واللقطات عالية الدقة، قدما على هواتفها الذكية، عند التقنية والتصميم، بل توسعّت في ذلك لتتيح للشباب الشغوف بالتصوير التقاط صور رائعة في أي وقت وفي أي مكان.

فمحرك OPPO Image Clear Engine (ICE)، في كاميرا Reno7 يسمح بمستوى عال من الوضوح في الصور، بغض النظر عن مستوى الإضاءة أو حركة الأجسام عند التصوير.



كما تتيح الكاميرا الرئيسية التقاط صور بدقة تصل إلى 64 ميغابكسل، مع إمكانيات مذهلة لمعالجة الصور، بفضل نظام معالجة الصور، كما تتيح خوارزمة تحسين الدقة، إنشاء صور عالية الدقة بمستوى 108 MP Extra-HD، باستخدام ما يعرف بحلول VD.



مع OPPO Reno7، ما عليك سوى رفع هاتفك الذكي، والضغط على زر التصوير لالتقاط أي لحظة، وفي أي مكان، دون قلق بشأن خروج الصورة باهتة أو منخفضة التركيز، فالإمكانيات التي يتيحها الجهاز يوفر لك صورا مذهلة، وفائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل.