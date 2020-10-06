عرض جذاب من سلسلة OPPO Reno4 مع تصميم فائق الخفة والنحافة

الوكيل الاخباري - أعلنت OPPO، العلامة التجارية العالمية الرائدة للأجهزة الذكية، عن توفر Reno4 في الأردن من خلال سلسلة Reno ، تسعى OPPO جاهدة لتحقيق مزيج متوازن من التكنولوجيا والموضة.

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في الجيل الأول من التشكيلة ، قدمت OPPO تصميم Shark Fin بكاميرا منبثقة دوارة. نتيجة لذلك ، قدمت أكبر نسبة شاشة إلى هيكل في وقتها. واصلت Reno3 Pro رحلة الابتكار مع أول شاشة Super AMOLED ذات الثقوب المزدوجة بدقة 44 ميجابكسل + 2 ميجابكسل في العالم لإنشاء معيار جديد للتصوير بالكاميرا الأمامية على الهاتف الذكي.



أحدث إضافة إلى سلسلة Reno - سلسلة Reno4 - ترتقي بفلسفة OPPO للتصميم مع ابتكار تكنولوجي متطور. تجمع سلسلة Reno4 بشكل فعال بين تصميم الجسم النحيف والألوان العصرية لتقديم تجربة مستخدم فائقة السلاسة.



إعطاء الأولوية لتفضيلات المستخدم لإنشاء تصميم عصري



تتمحور فلسفة OPPO حول الابتكار والتصميم حول المستخدم في جميع الأوقات. يمتد هذا الاعتقاد إلى الأسلوب واللون والتصميم العصري إلى جانب الأداء المتفوق الذي يحبه مستخدمينا.



الهوية الجمالية لشركة Reno هي التصميم السلس والخفيف والنحيف. إلى جانب ذلك ، فإنه يوفر قبضة مريحة وتصميم صناعي جذاب مع العديد من الابتكارات التكنولوجية.



جسم فائق النحافة يخلق حدودًا جديدة



من بين أكبر تحديات التصميم التي يواجهها صانعو الهواتف الذكية ، إيجاد التوازن المثالي بين ضغط الميزات الجديدة في الجهاز ، مع الاحتفاظ بعامل الشكل النحيف.



تعتمد سلسلة Reno4 على قوة البحث والتطوير لدى OPPO ، مع العديد من التحسينات للتغلب على هذا التحدي. مع الأخذ في الاعتبار الأداء القوي ، فقد قمنا بتحسين تصميم المنتج لتقليل أبعاده ووزنه. بدلاً من اتباع نهج القطيع والتركيز فقط على جهاز رفيع ، أعادت OPPO زيارة لوحة الرسم لسلسلة Reno4 لتحسين كل ملليمتر وتقليل كل جرام ممكن. تأثر كل منحنى مدمج في التصميم بتفضيل المستخدم. مع Reno4 Pro من 161 جرام و 7.7 ملم و Reno4 من 165 جرام و 7.7 ملم ، توفر هذه السلسلة الجديدة قبضة يد سلسة ممتازة مع بيئة عمل رائعة في كل مكان:





شاشة العرض: لقد دفعت OPPO دائمًا الحدود لتزويد مستخدميها بشاشات أكبر وأفضل وهي رائعة في حملها. Reno4 Pro هو أول هاتف ذكي في النطاق السعري في الأردن يقدم شاشة عرض أقل من 6.55 بوصة 90 هرتز مع تجربة مشاهدة سلسة أثناء مشاهدة الشاشة لوقت طويل.



الشاشة المنحنية ثلاثية الأبعاد المزودة بأفضل تكنولوجيا تغليف COP (رقاقة على البلاستيك) تجعله جهازًا خفيفًا. بالمقارنة مع معايير الصناعة السائدة ، فإن عبوات COP متطورة ولكنها تكلف أكثر. ومع ذلك ، فإنه يستخدم بشكل كامل قوة المرونة العالية في الشاشة المنحنية ويقلل من المساحة التي تشغلها الشاشة.



• الكاميرات: يشتمل التصميم ذو الفتحة المزدوجة في الجزء الأمامي من Reno4 على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل ومستشعر ذكي مُحسّن بالذكاء الاصطناعي يحمي خصوصية المستخدم عندما يكون هناك أكثر من مالك يشاهد الشاشة. يتيح هذا الابتكار أيضًا للمستخدمين التنقل بين الصفحات في التطبيقات الاجتماعية من خلال إيماءات الهواء. على الرغم من ابتكارات المنتجات المتعددة ، في المقدمة ، ضمنت التعويضات التصميمية المتعددة جسمًا نحيفًا. توفر وحدة الكاميرا الأمامية المسطحة الموجودة في الجزء الأمامي من Reno4 سمكًا يبلغ 0.2 ملم.



• البطارية: عندما تفكر في تعدد استخدامات الهاتف الذكي ، فإن العمر الإجمالي للبطارية هو عامل مؤثر في قرارات شراء المستخدم. يصبح هذا مصدر قلق كبير خاصة عندما يكون الهاتف الذكي نحيفًا بسبب سعة البطارية الأصغر. أخذت OPPO في الاعتبار عند تصميم سلسلة Reno4 مع مساحة بطارية وسرعة الشحن وحلول توفير الطاقة. تم تركيب البطارية في Reno4 بشكل مسطح لتقليل السماكة.



على الرغم من أن بطارية Reno4 Pro (٤٠٠٠ مللي أمبير في الساعة ، 87.5 * 62.8 * 4.75 ملم) أقل سمكًا بمقدار 0.1 ملم مقارنة بالجيل السابق ، على الرغم من 65 واط SuperVOOC 2.0 التي تمكن Reno4 Pro من الشحن الكامل في 36 دقيقة فقط ، مما يعني متطلبات أعلى للبطارية. وبالمثل ، فإن بطارية Reno4 (4015 مللي أمبير ، 86.5 * 62.5 * 4.44 ملم) أقل سمكًا بمقدار 0.34 ملم عندما تكون مزودة بـ 30 واط VOOC Flash Charge 4.0 الذي يوفر شحنًا كاملاً في 55 دقيقة.



• التبريد: لضمان مستويات أداء متفوقة ومتسقة ، قامت سلسلة Reno4 بتحسين آلية التبريد المعقدة. لأول مرة ، طبقت OPPO نظام التبريد المتعدد على Reno4 Pro ، وهو مزيج من أنابيب الجرافيت وألواح الجرافيت والرقائق النحاسية للتبريد ثلاثي الأبعاد. هناك فائدة إضافية تتمثل في توفير 1 جرام في الوزن مقارنة بآلية تبريد الأنابيب النحاسية. مع نظام التبريد المتعدد ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بأداء تبريد متقدم حتى في سماعة الهاتف الخفيف للغاية.



• هيكل صلب: من الشائع لمصنعي الهواتف الذكية أن يقدموا تنازلات في التصميم من أجل صنع هواتف رفيعة وخفيفة الوزن وهذا يشمل المواد الواهية التي تتلف بمرور الوقت. تم تصميم هيكل Reno4 Pro من مادة الألومنيوم عالية القوة مما يجعل الجهاز بأكمله قويًا بما يكفي للحفاظ على شكله ووظيفته بمرور الوقت.



• تحسين التصميم المتكامل: داخل الغطاء الخلفي ، تستخدم سلسلة Reno4 حبر مقاوم للحريق لاستبدال الألواح الفولاذية التقليدية المثبطة للهب ، مما يجعل الجسم أرق 0.15 مم. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي Reno4 Pro على مكونات مصغرة مصغرة على اللوحة الرئيسية لتقليل السماكة الإجمالية بمقدار 0.3 مم. يطبق Reno4 Pro أيضًا Hidden Fingerprint Unlock 4.0 مع الجيل السادس من مستشعر بصمات الأصابع الخفي ، والذي يبلغ سمكه 0.27 مم فقط ، مقارنة بـ 2.8 مم مع الجيل السابق ، ولكن أسرع قليلاً.



جهاز جيد بتصميم عصري



إلى جانب الهيكل النحيف للغاية ، تعتمد سلسلة Reno4 الجديدة على تصميم Reno السابق ، لمزج تجربة الهاتف الذكي السلسة والأسلوب العصري الذي يتردد صداها مع المستخدمين الشباب. تشتمل الهواتف الذكية على ابتكارات للتعبير عن لغة التصميم الفريدة لشركة Reno في كل جانب.



• تصميم مذهل للغطاء الخلفي لتجربة مستخدم متميزة

تعمل المنصة الشفافة لإعداد الكاميرا الرباعية في سلسلة Reno4 على تعزيز جاذبيتها المرئية عن طريق تقليل نتوء الكاميرا. على الغلاف الخلفي ، تدمج سلسلة Reno4 بنيتين مختلفتين. في الجزء العلوي الأيسر من الغطاء الخلفي ، توجد نافذة مستطيلة لامعة تتسع للكاميرات. تندمج المنصة الشفافة بشكل طبيعي مع اللون الخلفي وتجعل الهاتف يبدو أنحف. على الرغم من أن القوام يمتزجان بسلاسة على الغطاء الخلفي ، إلا أن كل منهما لا يبدو منعزلاً حتى من النظرة الأولى. لا يبدو التصميم الرباعي ذكيًا ومستقبليًا فحسب ، بل يجعل الجسم كله يبدو بسيطًا وواضحًا.



علاوة على ذلك ، نعتقد أن التصميم المنحني على الشاشة يعزز المظهر العام وتجربة قبضة اليد للجهاز. يعزز التصميم المتميز لـ Reno4 Pro مع شاشة منحنية ثلاثية الأبعاد من جاذبية الهاتف.



• خيارات الألوان الفريدة لأصحاب الصيحات



يأتي Reno4 Pro بلمسة نهائية غير لامعة ومضادة للوهج. بالإضافة إلى ذلك ، تم تحسين السطح لتقليل التلطيخ. باتباع حرفية التلوين CMF (اللون ، المواد ، اللمسات الأخيرة) ، فإن التكامل الطبيعي بشكل لا يصدق بين الملمس غير اللامع واللامع يبرز التصميم. يصور Starry Night سماء ليلية ضبابية مضاءة بنجوم متناثرة. يندمج الفضي والأسود بمهارة من الأعلى إلى الأسفل. هذا التدرج الخالي من الوهج يجلب طبقات من الهدوء. يعرض اللونان البسيطان والنظيفان مزيجًا مثاليًا من الأسلوب والفنية.



Reno4 نابض بالحياة لا سيما في خيارات الألوان. يحفز الفضاء بين النجوم الشاسعة اللون الأسود الأصلي SPACE BLACK ، مع مساحة غامضة غامضة مع نقاط مضيئة. على الرغم من أن الغطاء الخلفي له لون غامق ، إلا أنه يبدو نصف شفاف مع تأثير إضاءة حيوي ولامع. في زوايا مختلفة ، يرتد الضوء عن الغطاء اللامع ليكشف عن خطوط لامعة. يسلط الجزء السفلي الخلفي منه الضوء على حرف واحد فقط من شعار OPPO ، مما يضيف لمسة من الغموض دون فقدان الأسلوب العصري.



Galactic Blue هو لون فريد في كل من Reno4 و Reno4 Pro بتقنية "Reno Glow". بالمقارنة مع اللمسة النهائية غير اللامعة الكاملة لـ Starry Night و Silky White لـ Reno4 Pro ، فإن "Reno Glow" الذي تم تقديمه مع سلسلة Reno4 يوفر لمسة نهائية غير لامعة بتفاصيل متلألئة دقيقة لإحساس أكثر حيوية وفاخرة. تمتزج طبقات متعددة من اللون الأزرق بشكل طبيعي على الغطاء الخلفي. يشع اللون الأزرق الغامق من الوسط نحو الأعلى ويلتقي بالفضة مع انتقال طبيعي. يقدم Galactic Blue قوامًا ممتازًا مع مزيج فريد من اللمعان غير اللامع جنبًا إلى جنب مع التأثير المبهر.



لمزيد من المعلومات ، اتصل بفريق العلاقات العامة الدولية في OPPO على [email protected]



