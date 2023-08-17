الخميس 17-08-2023
الوكيل الاخباري

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

نائب الملك يحيي المدفعية والإسناد الناري على أدائهم

استقالة مدرب نادي الوحدات

مستجدات الموجة الحارة .. الارصاد تحذر من طقس الجمعة

رئيس الديوان يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في معان

نائب الملك يتابع مجريات التمرين التعبوي (السد المنيع) - صور

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

تنويه هام الى اولياء امور طلبة المدارس

التربية مقابلات لوظيفة مشرف تربوي - اسماء

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الصحة - أسماء

الخميس، 17-08-2023 07:30 م

عرض خاص لطلاب التوجيهي في المملكة من الأردنية للطيران

WhatsApp Image 2023-08-17 at 5.19.01 PM


الوكيل الإخباري - مبروك لجميع طلاب التوجيهي الناجحين على هذا الإنجاز الرائع! وحظاً اوفر لمن لم يحالفه الحظ نحن في الأردنية للطيران نفخر بإعلان عرضنا الخاص لجميع طلاب التوجيهي وعائلاتهم، حيث نقدم لكم خصمًا حصريًا بنسبة 15% على جميع تذاكر الطيران.اضافة اعلان


سافروا معنا إلى وجهاتكم المفضلة  باستخدام خصم الطلاب الخاص بكم. احجزوا تذاكركم عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب الحجز، واستمتعوا بتجربة سفر مميزة واقتصادية.

تفاصيل العرض:
✅ خصم 15% على جميع تذاكر الطيران لطلاب التوجيهي و عائلاتهم.
✅ العرض ساري حتى [نهاية شهر ٨ ].
✅ يُشترط تقديم نسخة من شهادة التوجيهي او رقم الجلوس لسنة ٢٠٢٣ عند إجراء الحجز.
✅لحجز الرحالات السياحية من خلال الوكيل المعتمد SUN DAYS للسياحة والسفر 065525558

📱 للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
📍او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_4603

فنادق روتانا الأردن تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس

WhatsApp Image 2023-08-16 at 6.53.29 PM

الدكتور سعيد الحلاج" يحاضر في "الاميرة سمية للتكنولوجيا" حول "الشحن السريع لبطاريات الليثيوم أيون"

WhatsApp Image 2023-08-17 at 9.11.48 AM

حملة "فرحة النجاح بنكملها بالمفتاح" مع إم جي لطلاب التوجيهي

820235105840876267226

مفاجأة من حلويات آغاتي وزين كاش مع إعلان نتائج "التوجيهي"

WhatsApp Image 2023-08-16 at 3.28.56 PM

زين الراعي الرسمي لمهرجان الفحيص "الأردن تاريخ وحضارة" بدورته الـحادية والثلاثين 31

7

بالصور تسليم الرابحين بالسحب الخامس الهدايا ضمن حملة 20 عام من العطاء مع المناصير للزيوت والمحروقات " 20 رابح و 8000 دينار شهرياً "

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-08-15 at 12.07.53 PM

سفرات استثنائية وعروض مذهلة من الاردنية للطيران

WhatsApp Image 2023-08-08 at 11.58.26 AM

الأردنية للطيران تعلن عن عروض حصرية من الشارقة الى عمان