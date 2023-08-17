عرض خاص لطلاب التوجيهي في المملكة من الأردنية للطيران

الوكيل الإخباري -

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مبروك لجميع طلاب التوجيهي الناجحين على هذا الإنجاز الرائع! وحظاً اوفر لمن لم يحالفه الحظ نحن في الأردنية للطيران نفخر بإعلان عرضنا الخاص لجميع طلاب التوجيهي وعائلاتهم، حيث نقدم لكم خصمًا حصريًا بنسبة 15% على جميع تذاكر الطيران.سافروا معنا إلى وجهاتكم المفضلة باستخدام خصم الطلاب الخاص بكم. احجزوا تذاكركم عبر موقعنا الإلكتروني أو من خلال مكاتب الحجز، واستمتعوا بتجربة سفر مميزة واقتصادية.تفاصيل العرض:✅ خصم 15% على جميع تذاكر الطيران لطلاب التوجيهي و عائلاتهم.✅ العرض ساري حتى [نهاية شهر ٨ ].✅ يُشترط تقديم نسخة من شهادة التوجيهي او رقم الجلوس لسنة ٢٠٢٣ عند إجراء الحجز.✅لحجز الرحالات السياحية من خلال الوكيل المعتمد SUN DAYS للسياحة والسفر 065525558📱 للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :06-5501760فرع وسط البلد:0777066115فرع العقبة:0777660119للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:0777777735📍او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني