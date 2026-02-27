الجمعة 2026-02-27 10:38 م

الجمعة، 27-02-2026 09:24 م
الوكيل الإخباري-    عرض خاص ومميز مع الأردنية للطيران ✈️🎉اضافة اعلان

اشترِ 10 تذاكر واحصل على تذكرة مجانية
(غير شاملة الضرائب)

📍 الوجهات المشمولة بالعرض:

القاهرة
شرم الشيخ
اسطنبول
🧳 امتيازات الأمتعة:
✔️ 46 كغم وزن مجاني موزعة على حقيبتين
✔️ 7 كغم حقيبة يد
💺 الأسعار:

سعر تذكرة الذهاب: 110 دينار
سعر تذكرة العودة: 79 دينار
🗓️ صلاحية التذاكر:
صالحة للاستخدام لمدة شهرين من تاريخ الشراء
⏳ مدة العرض:
ساري لغاية يوم الاثنين الموافق 2-3-2026

سارع بالحجز واستفد من هذا العرض المميز لرحلاتك إلى أجمل الوجهات 🌍✨
#الاردنية_للطيران✈️✈️
