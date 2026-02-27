09:24 م

الوكيل الإخباري- عرض خاص ومميز مع الأردنية للطيران ✈️🎉 اضافة اعلان



اشترِ 10 تذاكر واحصل على تذكرة مجانية

(غير شاملة الضرائب)



📍 الوجهات المشمولة بالعرض:



القاهرة

شرم الشيخ

اسطنبول

🧳 امتيازات الأمتعة:

✔️ 46 كغم وزن مجاني موزعة على حقيبتين

✔️ 7 كغم حقيبة يد

💺 الأسعار:



سعر تذكرة الذهاب: 110 دينار

سعر تذكرة العودة: 79 دينار

🗓️ صلاحية التذاكر:

صالحة للاستخدام لمدة شهرين من تاريخ الشراء

⏳ مدة العرض:

ساري لغاية يوم الاثنين الموافق 2-3-2026



سارع بالحجز واستفد من هذا العرض المميز لرحلاتك إلى أجمل الوجهات 🌍✨

#الاردنية_للطيران✈️✈️