عرض لفترة محدودة لحجوزات الشركة الأردنية للطيران عبر التطبيق

وأوضحت الشركة أن الاستفادة من هذا العرض تتطلب تحميل تطبيق الشركة الرسمي وإتمام عملية الحجز والدفع من خلاله، مشيرة إلى أن آخر موعد للاستفادة من الخصم هو 15 مارس 2026.
-
