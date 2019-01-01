عرض لفترة محدودة لحجوزات الشركة الأردنية للطيران عبر التطبيق

الخميس 2026-01-01 12:25 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن إطلاق عرض ترويجي مميز يمنح المسافرين خصمًا بنسبة 10% على قيمة تذاكر رحلاتهم القادمة عند الحجز والدفع عبر تطبيق الشركة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل تجربة العملاء.

وأوضحت الشركة أن الاستفادة من هذا العرض تتطلب تحميل تطبيق الشركة الرسمي وإتمام عملية الحجز والدفع من خلاله، مشيرة إلى أن آخر موعد للاستفادة من الخصم هو 15 مارس 2026.

 

وأكدت أن العرض يوفر للمسافرين ليس فقط توفيرًا في التكلفة، بل أيضًا سرعة وسهولة في إجراء الحجز والسفر براحة مطلقة.

 


