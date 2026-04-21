عرض مميز من الأردنية للطيران: رحلات إلى القاهرة تبدأ من 125 دينار
الثلاثاء، 21-04-2026 04:06 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عرض خاص للمسافرين  من عمّان إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يمكن السفر بسعر مميز يبدأ من 125 دينار فقط.

ويشمل عرض السفر باقة تتيح للمسافر أن يحمل معه وزن أمتعة يصل إلى 20 + 20 + 7 كغم، في خطوة تهدف إلى توفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة للمسافرين.


وأكدت الشركة أن المقاعد ضمن هذا العرض محدودة، داعية الراغبين إلى المبادرة بالحجز قبل نفادها.

 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة