عرض مميز من الأردنية للطيران: رحلات إلى القاهرة تبدأ من 125 دينار

الوكيل الإخباري- أعلنت الشركة الأردنية للطيران عن عرض خاص للمسافرين من عمّان إلى العاصمة المصرية القاهرة، حيث يمكن السفر بسعر مميز يبدأ من 125 دينار فقط.

اضافة اعلان

ويشمل عرض السفر باقة تتيح للمسافر أن يحمل معه وزن أمتعة يصل إلى 20 + 20 + 7 كغم، في خطوة تهدف إلى توفير خيارات سفر اقتصادية ومريحة للمسافرين.



وأكدت الشركة أن المقاعد ضمن هذا العرض محدودة، داعية الراغبين إلى المبادرة بالحجز قبل نفادها.