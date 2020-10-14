الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

استياء من آلية نقل مرضى الكلى إلى المستشفيات خلال الحظر الشامل

3 وفيات جديدة بكورونا في المملكة

توضيح حكومي حول عقوبة الاعتداء على فتى الزرقاء

الكشف عن مستجدات الحالة الصحيـة لفتى الزرقاء

أسعار الذهب الأربعاء 14/10/2020

جريمة الزرقاء تتصـدر الاهتمام الأردني - شاهد

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وفيات الأربعاء 14/10/2020

المملكة تشهد أجــواء باردة اليوم

بتوجيهات من الملك .. إلقاء القبض على المعتدين على فتى الزرقاء




الأربعاء، 14-10-2020 10:45 ص

عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- تتبرع بألواح إلكترونية تابلت لكلية المجتمع الإسلامي

McDonalds Logo


الوكيل الاخباري – في خطوة جديدة تأتي استكمالاً لمسؤوليتها المجتمعية، وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا؛ قدمت ماكدونالدز الأردن 20 لوح إلكتروني "تابلت" لكلية المجتمع الإسلامي، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق نظام التعليم عن بعد للفصل الحالي تماشياً مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

اضافة اعلان
 

وقد خصصت ماكدونالدز الأردن هذه الألواح الإلكترونية للمساعدة في إتمام عملية التعليم عن بعد لعدد من الطلاب، وحرصاً على سير العملية على أكمل وجه وللمساهمة في استكمال تحصيلهم العلمي.


يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تطبق نهجاً عملياً في المبادرات والتبرعات التي تقدمها، بحيث تأتي في مكانها الصحيح وفقاً للمعطيات والظروف المحيطة.

 

ومنذ بدء انتشار جاحة كورونا كانت ماكدونالدز الأردن من أوائل الجهات التي قدمت التبرعات المادية لصندوق همة وطن لمساندة وزارة الصحة والجهات الرسمية في جهود مكافحة الآفة والسيطرة عليها، وكذلك لدعم عمال المياومة من الذين تأثرت مصادر أرزاقهم بسبب الإغلاقات، ضمن مبادرة "يوميتهم علينا" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تضمنت دعماً

لوجيستياً ومادياً، وتقديم الوجبات للعاملين في الميدان من الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2020-10-14 at 10.06.49 AM (1)

الخياط للسيارات AKM يطلق سيارة جيلي أزكارا الجديدة كلياً موديل 2021

GetAttachment (1)

ابحث عن عمالة منزلية على السوق المفتوح

WhatsApp Image 2020-10-12 at 4.17.37 PM

الشرق الأوسط تشارك في ندوة مركز الملك عبد الله الثاني للتميز حول تشجيع الابتكار في العمل الحكومي

MKT_FranklinHMS_ProductShot_Black_ 11-10-2020

Huawei Y9a هاتف ذكي بكاميرا فائقة مع تقنية الشحن السريع

WhatsApp Image 2020-10-11 at 2.03.06 PM

الخياط للسيارات (AKM) وكيلاً رسمياً لعلامة GEELY في المملكة

image4

البنك العربي يطلق تطبيق تحويل الأموال عبر منصات المراسلة والتواصل الاجتماعي Arabi Pay

أخبار متعلقة
119044682_10157794661803723_3244809137045881909_n

جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا تتبنى المسؤولية الاجتماعية كواجب وطني وأخلاقي

GetAttachment (3)

تكية أم علي تنفذ حملة إغاثة طارئة للأغوار الوسطى والجنوبية

38914491-e728-4d6f-af26-8f1dacbc6c07

البوتاس العربية تنهي بنجاح أعمال الصيانة الرئيسية على مصنع البلورة الباردة