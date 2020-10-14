عرموش للاستثمارات السياحية -ماكدونالدز الأردن- تتبرع بألواح إلكترونية تابلت لكلية المجتمع الإسلامي

الوكيل الاخباري – في خطوة جديدة تأتي استكمالاً لمسؤوليتها المجتمعية، وفي ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا؛ قدمت ماكدونالدز الأردن 20 لوح إلكتروني "تابلت" لكلية المجتمع الإسلامي، وذلك بعد الإعلان عن تطبيق نظام التعليم عن بعد للفصل الحالي تماشياً مع إجراءات الوقاية والسلامة العامة.

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وقد خصصت ماكدونالدز الأردن هذه الألواح الإلكترونية للمساعدة في إتمام عملية التعليم عن بعد لعدد من الطلاب، وحرصاً على سير العملية على أكمل وجه وللمساهمة في استكمال تحصيلهم العلمي.



يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تطبق نهجاً عملياً في المبادرات والتبرعات التي تقدمها، بحيث تأتي في مكانها الصحيح وفقاً للمعطيات والظروف المحيطة.

ومنذ بدء انتشار جاحة كورونا كانت ماكدونالدز الأردن من أوائل الجهات التي قدمت التبرعات المادية لصندوق همة وطن لمساندة وزارة الصحة والجهات الرسمية في جهود مكافحة الآفة والسيطرة عليها، وكذلك لدعم عمال المياومة من الذين تأثرت مصادر أرزاقهم بسبب الإغلاقات، ضمن مبادرة "يوميتهم علينا" إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات التي تضمنت دعماً



لوجيستياً ومادياً، وتقديم الوجبات للعاملين في الميدان من الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.



