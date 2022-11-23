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الأربعاء، 23-11-2022 01:47 م

عرموش للاستثمارات ماكدونالدز الاردن ترافق 50 يتيماً من قرى الSOS لحضور مباراة الأردن وإسبانيا

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الوكيل الإخباري - انطلاقاً من واجبها الإنساني ومسؤوليتها المجتمعية الشمولية، وضمن إطار رعاية عرموش للإستثمارات ماكدونالدز الأردن للأنشطة الرياضية وتشجيعها على تبنّي مبادرات مماثلة؛ استضافت عرموش للإستثمارات ماكدونالدز الأردن 50 طفلاً يتيماً من قرى الـ SOS لحضور المباراة الودية التي جمعت بين منتخب الأردن ومنتخب إسبانيا يوم الخميس 17 نوفمبر على استاد عمّان الدّولي.

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وتأتي هذه الاستضافة التي شملت استقبال الأيتام وتقديم الوجبات المجانية والهدايا العينية لهم في ماكدونالدز فرع شارع الملكة رانيا العبدالله، ونقلهم من وإلى الاستاد المستضيف للمباراة، بالتزامن مع رعاية السلسلة العديد من الأنشطة الرياضية المحلية والعالمية مثل كأس العالم، حيث سيتواجد 25 رابحاً مع ماكدونالدز الأردن ضمن مباريات المونديال المقام على الأرض القطرية، مع تغطية كافة لوازم السفر والإقامة لهم.


يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن كانت قد أطلقت العديد من المسابقات والأنشطة والفعاليات المتعلقة بالمونديال، مثل إطلاق الوجبات الشبيهة بكرة القدم، وكشك الصور الشخصية، والممرات الخاصة، إلى جانب هدايا متعلقة بكأس العالم مع وجبات هابي ميل، والألعاب التفاعلية بعدد من الفروع، والعديد من المظاهر الاحتفالية الأخرى.


 




 

 


 

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