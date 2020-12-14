الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

توصيات جديدة لعودة الحياة إلى مجاريها

إعلان حالة الطوارئ المتوسطة تحسبا للأمطار

منخفض جوي قادم

مدير مركز الحسين للسرطان يكشف للوكيل حقيقة ما ظهر في جسد مريض كورونا

بيان صادر عن رئاسة الوزراء حول الايجاز الصحفي لعدد حالات كورونا اليوم

الإثنين، 14-12-2020 12:40 م

عروض حصرية من المركزية لكزس على طرازي NX وES خلال شهر كانون الأول

Lexus EOY Outdoor (4x3)-01


الوكيل الاخباري - بمناسبة نهاية العام الجاري، أطلقت "المركزية لكزس" حملة ترويجية حصرية على اثنين من أشهر طرازاتها – لكزس NX ولكزس ES – وذلك بالتعاون مع كابيتال بنك.

اضافة اعلان
 

وابتداءً من 8 كانون الأول الحالي ولغاية 31 من الشهر نفسه، تتوفر سيارة الكروس أوفر لكزس NX، وسيارة السيدان لكزس ES بثلاثة حلول تمويلية تلبي الاحتياجات المالية المختلفة للعملاء، حيث يمكنهم شراء أيّ من الطرازين بفائدة 0% على مدار عامين، أو دون دفعة أولى وتمويل 100% من البنك، أو اختيار نظام الدفع السنوي (تطبق الشروط والأحكام).   


تدعو "المركزية لكزس" محبي السيارات لزيارة معرضها في شارع مكة خلال فترة الحملة للاستفادة من هذه العروض الاستثنائية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
https___i.forbesimg.com_media_lists_companies_arab-bank_416x416

البنك العربي يطلق عرضاً خاصاً بالتعاون مع كيا الأردن

Toyota EOY Post-01 (1)

المركزية تويوتا تودع عام 2020 بعروض مميزة على سيارتي كورولا وكامري

Carnival_laptop - 13-12-2020

أجهزة الحاسوب الشخصي من هواوي تعزز مكانتها كأفضل مجموعة لدى المستخدمين

Carnival_tablets

أشياء رائعة يمكنك القيام بها باستخدام أجهزة HuaweiMatePad اللوحية

REINA_Digital_Ad_12000JD-1

مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن تطلق عرضا خاصا على سيارة رينا 2020

20191003105155-tukiet-om-ali-

تكية أم علي توقع اتفاقية شراكة مع مؤسسة خطوات

أخبار متعلقة
Toyota EOY Post-01 (1)

المركزية تويوتا تودع عام 2020 بعروض مميزة على سيارتي كورولا وكامري

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يطلق خدمة WhatsApp المصرفية الجديدة

Capital Bank Logo Variations-03

كابيتال بنك يوقع اتفاقية باقة الأعمال لمساعدة عملائه من الشركات في ترويج وتسويق منتجاتهم على السوق المفتوح

كابيتال بنك

موظفو كابيتال بنك يطلقون حملتهم السنوية لدعم حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي