عروض رائعة في Black Friday من هواوي لجميع محبي سلسلة هواتف Huawei Y!

الوكيل الاخباري - تواصل هواوي عروضها المتميزة في مختلف المواسم، وهذه المرة، تقدم عروضًا أكثر من رائعة على سلسلة هواتف Huawei Y في الجمعة السوداء. إذا كنت من محبي هواتف هذه السلسلة المدهشة، فبالتأكيد ستكون مسرورًا بهذه العروض الجديدة.

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ومن أول عروض هواوي لهذه السلسة المتميزة هو هاتف Huawei Y9s الذي يأتي مزودًا بشاشة Ultra FullView الكبيرة قياس 6.59 بوصة لتمنحك فرصة مشاهدة ما تريد من مقاطع الفيديو الرائعة والاستمتاع بألعابك المفضلة. يضم هذا الهاتف المدهش كاميرا ثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية منبثقة تلقائيًا بدقة 16 ميجابكسل لتلتقط أجمل الصور وتخلّد لحظاتك المميزة. ولتتمكن من حفظ جميع مقاطع الفيديو والصور والتطبيقات المفضلة، فإن الهاتف يشتمل على سعة تخزين كبيرة تبلغ 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 جيجابايت.



وبالإضافة إلى ذلك، يتميز الهاتف ببطاريته الكبيرة سعة 4000 ميللي أمبير لتستمتع باستخدامه لفترات طويلة. ومع معالج Kirin 710F ووحدة معالجة الرسوميات المتطورة GPU Turbo 3.0، ستحصل على أعلى مستويات الأداء لتخوض تجربة لعب غامرة. هاتف Huawei Y9s متوفر في الجمعة السوداء بسعر 170 دينارًا بدلاً من سعره الأصلي البالغ 180 دينارًا، فلا تتردد باقتنائه والاستفادة من جميع مميزاته المدهشة.



وستوفر هواوي أيضًا لمحبي سلسلة Huawei Y عروضًا مميزة في الجمعة السوداء على هواتفهم المفضلة من هذه السلسلة التي تتميز جميعها بشاشاتها الواسعة، وبطارياتها الكبيرة، وكاميراتها المذهلة، إلى جانب أسعارها المناسبة. سواء أكنت ترغب بمشاهدة أفلامك ومسلسلاتك المفضلة، أو الاستمتاع بالألعاب المثيرة، أو التقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو للعائلة والأصدقاء والمناظر الطبيعية المدهشة من حولك، مع ضمان الحصول على أعلى مستويات الأداء والفعالية طوال اليوم، فهواتف سلسلة Huawei Y الفريدة هي خيارك الأمثل.



يمكنك اقتناء هاتف Huawei Y8p بسعر 144 دينارًا بدلاً من 164 دينارًا، وهاتف Huawei Y8s بسعر 117 دينارًا بدلاً من 132 دينارًا، كما يمكنك الحصول على هاتف Y7 Prime Huawei بسعر 91 دينارًا مقارنة بسعره الأصلي البالغ 109 دينارًا، وهاتف Huawei Y7p بسعر 106 دينار بدلاً من 122 دينارًا، في حين يُعرَض هاتف Huawei Y6s بسعر 89 دينارًا مقارنة بسعره الأصلي 101 دينار.



استمتع بعروض الجمعة السوداء من هواوي، واحصل الآن على هاتفك المفضل من سلسلة Huawei Y عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني من خلال الرابط: https://www.cellavenuestore.com/ar/، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي... لا تضيّع هذه الفرصة الرائعة، واستفد من أفضل العروض!



