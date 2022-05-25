عروض رائعة من هواوي على أجهزة الحاسوب المحمول المدهشة والشاشات المكتبية المميزة

الوكيل الإخباري - تستمر هواوي بتقديم عروضها الرائعة لمحبيها في الأردن؛ إذ تقدم لهم هذه المرة خصومات خاصة على أجهزة الحاسوب المحمول المدهشة والشاشات المكتبية المميزة لتلبي أسلوب حياتهم الذكي المليء بالإنتاجية، وتمنحهم فرصة الحصول على نخبة من منتجاتها الرائعة بأفضل الأسعار. تعرفوا على أبرز هذه المنتجات التي يمكنكم اقتناؤهاخلال فترة العرض ابتداءً من 25 أيار الجاري ولغاية 7 حزيران2022.

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أول عروض هواوي هو الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook D 14 الذي يتمتع بشاشة عرض كاملة HUAWEI FullView بتقنية Eye Comfort مقاس 14 بوصة 1080 بيكسل عالية الدقة IPS مضادة للتوهج مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 84% ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9 لتوفير تجربة مشاهدة غامرة للغاية. ويتميز الجهاز بمعالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر لتقديم أداء محسن إلى حد كبير مع دعم التعاون عبر الأجهزة، إلى جانب التقنيات المبتكرة مثل الجهاز الفائق Super Device ، وزر الطاقة ببصمة الإصبع، وتقنية Wi-Fi 6السريعة للغاية، والشاحن المضغوط الذي يدعم تقنية SuperCharge™، وغيرها الكثير.



يتوفر الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14 i5 11th 8+512 خلال فترة العرض بسعر 629 دينارًا بدلًا من 679 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D 14 i5 10th 8+512 بسعر 609 دينارًا بدلًا من 649 دينارًا، مع هدية مجانية بقيمة 84 دينارًا تضم HUAWEI Backpack، وHUAWEI Mouse ، HUAWEI MateDock 2 عند اقتناء أيّ من هذين الجهازين.



تشتمل عروض هواوي أيضًا على الحاسوب المحمول الجديد HUAWEI MateBook D 15 الذي يتمتع بشاشة مقاس15.6 بوصة عالية الدقة IPS مقاومة للتوهج تحتفظ بتصميمHUAWEI FullView المميز لسلسلةHUAWEI MateBook ، وتوفر نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 87% مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:9لتجربة مشاهدة أكثر راحة. يدعم معالج Intel® Core™ الجديد من الجيل الحادي عشر المبني على تقنيةSuperFin 10 نانومتر هذا الجهاز المميز، كما يتمتع بمزاياالجهاز الفائق Super Device لتوفير طريقة أكثر ملاءمة للمستخدمين لتوصيل الحاسوب المحمول بأجهزة أخرى، بالإضافة إلى زر الطاقة ببصمة الإصبع، وتقنية Wi-Fi 6السريعة للغاية، والشاحن المضغوط الذي يدعم تقنية SuperCharge™، وغير ذلك من المواصفات الرائعة.



يُتاح جهازHUAWEIMateBook D 15 i5 11th 8+256 خلال فترة العرض بسعر 599 دينارًا، وجهازHUAWEI MateBook D 15 i5 11th8+512 بسعر 639 دينارًا بدلًا من 709 دينارًا، وجهازHUAWEI MateBook D 15 i3 10th 8+256 بسعر 459 دينارًا بدلًا من 479 دينارًا، مع هدية مجانية تضم HUAWEI Backpack، وHUAWEI Mouse، و HUAWEI MateDock 2 بقيمة 84 دينارًا عند اقتناء أيّ من هذه الأجهزة المميزة.



ولمحبي سلسلة أجهزة الحاسوب المحمول HUAWEI MareBook E نصيب من هذه العروض؛ إذ يتوفر جهاز HUAWEI MareBook E Core i7 بسعر 1099 دينارًا، وجهاز HUAWEI MareBook E Core i5 بسعر 799 دينارًا، وجهاز HUAWEI MareBook E Core i3

بسعر 642 دينارًا، مع هدية مجانية تضم HUAWEI Backpack، وHUAWEI MateDock 2بقيمة 69 دينارًا عند اقتناء أيّ من هذه الأجهزة الرائعة.



وتستمر العروض المدهشة مع الحاسوب المحمول الرائد HUAWEI MateBook X Pro 11th i7 16+1024

الذي يتوفر خلال فترة العرض بسعر 1199 دينارًا بدلًا من 1499 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 i5 11th 8+512 المتاح بسعر 759 دينارًا بدلًا من 799 دينارًا، وستحصلون عند اقتنائكم أيّ من هذين الجهازين الرائعين على هدية مجانية بقيمة 84 دينارًا تضم HUAWEI Backpack، وHUAWEI Mouse، وHUAWEI MateDock 2.



ولا تقتصر عروض هواوي المميزة على أجهزة الحاسوب المحمول فحسب، بل تشمل أيضًا شاشات MateView الشهيرة؛ إذ توفر شاشةHUAWEI MateViewمقاس28 بوصة بسعر 594 دينارًا بدلًا من 649 دينارًا، وشاشة HUAWEI MateView GT مقاس 34 بوصة بسعر 429 دينارًا بدلًا من 469 دينارًا، إلى جانب شاشة HUAWEI Display 23.8 مقاس 24 بوصة بسعر 122 دينارًا بدلًا من 140 دينارًا.

لا تتردد باغتنام هذه الفرصة واحصل على جهازك المثالي من متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني: https://store.reach-tele.com/ar ، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar ، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.