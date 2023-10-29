عروض مذهلة من الأردنية للطيران

الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من عمان إلى القاهره مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!
احجز الآن ٤ تذاكر واحصل على التذكرة الخامسة مجانا مع وزن 30 كيلو.
استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك عبر خطوط شركتنا .
العرض ساري حتى تاريخ 14/11/2023
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للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
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