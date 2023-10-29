عروض مذهلة من الأردنية للطيران

الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من عمان إلى القاهره مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران!

احجز الآن ٤ تذاكر واحصل على التذكرة الخامسة مجانا مع وزن 30 كيلو.

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استمتع بتجربة سفر مريحة ومميزة مع الشركة الأردنية للطيران وانطلق انت و عائلتك عبر خطوط شركتنا .



العرض ساري حتى تاريخ 14/11/2023

لا تدع الفرصة تفوتك!



للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :

06-5501760

فرع وسط البلد:

0777066115

فرع العقبة:

0777660119



للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:

0777777735

📍او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني