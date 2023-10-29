الأحد 29-10-2023
الوكيل الاخباري

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الأردن والسعودية: الأولوية لوقف الحرب

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الإعلام العبري يُعلّق على ظهور حسن نصرالله بفيديو مدته 10 ثوانٍ

غزة .. 10 آلاف شهيد ومفقود تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي

بيانان عسكريان من القسام وسرايا القدس

المستثمرون في حالة ترقب لبيان الفيدرالي الأميركي وسط احتدام الصراع بالمنطقة

أسير فلسطيني مفرج عنه : المعتقلون في خطر لم يشهدوا مثله منذ 1967

منظمة الصحة العالمية تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية

عاجل

عناصر القسام نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز جيش الاحتلال قرب معبر إيريز

الأحد، 29-10-2023 02:58 م

عروض مذهلة من الأردنية للطيران

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الوكيل الإخباري - استعد لتجربة سفر استثنائية من عمان إلى القاهره مع عرض مذهل من شركة الأردنية للطيران! 
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العرض ساري حتى تاريخ 14/11/2023
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06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119


للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
📍او الحجز عن طريق موقعنا الالكتروني 

 




 

 


 

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