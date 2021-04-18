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الأحد، 18-04-2021 11:39 ص

عروض مميزة في الشهر الفضيل من المركزية لكزس

Lexus


الوكيل الاخباري - مع حلول شهر رمضان المبارك، تقدم "المركزية لكزس" لمحبي سياراتها عروضًا حصرية على مجموعة من موديلات لكزس المميزة.

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تشمل هذه العروض خصومات بقيمة 9,000 دينار أردني على سيارة لكزس LX، و5,000 دينار أردني على سيارة لكزس ES، و4,000 دينار أردني على سيارة لكزس NX، و4,000 دينار أردني على سيارة لكزس RX  (تطبّق الشروط والأحكام).

 


 

وإلى جانب ذلك، تقدم "المركزية لكزس" كفالة لمدة 3 سنوات أو 100,000 كم (أيهما أسبق)، وكفالة لمدة 7 سنوات أو 150,000 كم على بطارية ونظام الهايبرد (أيهما أسبق).


ترحب "المركزية لكزس" بالجميع في معرضها في شارع مكة لمعرفة المزيد حول أحدث عروضها خلال شهر رمضان الفضيل.

 




 

 


 

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