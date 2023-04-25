عروض مميزة لرحلات طرابزون مع الابتسامة للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري -
طرابزون 379 دينار | 8 ايام 7 ليالي (يشمل 5 جولات )اضافة اعلان
⭐ رحلات طرابزون
- جولة بحيرة اوزنغول.
- جولة حيدر نبي + كهف كال.
- جولة ايدر + ريزا.
- جولة سوميلا + زيغانا.
- جولة المدينة.
📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .
- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار
- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .
- جميع الضرائب و الرسوم .
- 5 جولات سياحية
🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰
للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111
عمان - دوار الشرق الاوسط :
0788885020 - 064742021
الزرقاء :
0788882111 - 053982021
سحاب :
0777723030 - 064023031