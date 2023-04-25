عروض مميزة لرحلات طرابزون مع الابتسامة للسياحة والسفر

الوكيل الإخباري -

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طرابزون 379 دينار | 8 ايام 7 ليالي (يشمل 5 جولات )⭐ رحلات طرابزون- جولة بحيرة اوزنغول.- جولة حيدر نبي + كهف كال.- جولة ايدر + ريزا.- جولة سوميلا + زيغانا.- جولة المدينة.📍اسعارنا تشمل:- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .- جميع الضرائب و الرسوم .- 5 جولات سياحية🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰للحجز والاستفسار:عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :0771030000 - 065822111عمان - دوار الشرق الاوسط :0788885020 - 064742021الزرقاء :0788882111 - 053982021سحاب :0777723030 - 064023031