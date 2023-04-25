الثلاثاء 25-04-2023
الوكيل الاخباري

هكذا أصبحت أسعار الذهب في الأردن بعد التسعيرة الثالثة

أمطار جديدة قادمة إلى المملكة الجمعة

تحذير من رابط خبيث عبر واتساب يوهم المواطنين بفرصة عمل مع فيسبوك براتب 900 دينار يومياً

شويغو يبحث القضايا الأمنية مع نظرائه من إيران وسوريا وتركيا

هبوط كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية

المصفاة تشتري حصة الحكومة في أصول وموجودات الشركة بالعقبة والمطارات - وثائق

رئيس أوزبكستان: العلاقات الروسية الأوزبكية تطورت نحو الشراكة الكاملة

السفير الأردني في تل أبيب يزور النائب عماد العدوان وهو "بصحة جيدة"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

مخالفات السير القاتلة.. مختصون ينادون بثنائية الردع والمنظومة الأخلاقية

الثلاثاء، 25-04-2023 01:53 م

عروض مميزة لرحلات طرابزون مع الابتسامة للسياحة والسفر

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الوكيل الإخباري - طرابزون 379 دينار | 8 ايام 7 ليالي (يشمل 5 جولات )اضافة اعلان


⭐ رحلات طرابزون
- جولة بحيرة اوزنغول.
- جولة حيدر نبي + كهف كال.
- جولة ايدر + ريزا.
- جولة سوميلا + زيغانا.
- جولة المدينة.

📍اسعارنا تشمل:
- تذاكر الطيران ذهاب وعودة .
- الاقامة بالفندق شامل وجبة الافطار
- الاستقبال والتوديع من قبل المندوب .
- جميع الضرائب و الرسوم .
- 5 جولات سياحية

🔸 سافر معنا بأبتسامة 😊
⏰ نستقبلكم في جميع فروعنا من الساعة 9.00 صباحاً حتى الساعة 10:00 مساءً ⏰

للحجز والاستفسار:
عمان - السابع بجانب الملكية الاردنية :
0771030000 - 065822111
عمان - دوار الشرق الاوسط :
0788885020 - 064742021
الزرقاء :
0788882111 - 053982021
سحاب :
0777723030 - 064023031

 




 

 


 

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