عروض مميزة من هواوي بانتظار محبيها في الأردن ابتداءً من اليوم

الوكيل الاخباري - لطالما حرصت هواوي على توفير منتجات استثنائية تلبي مختلف احتياجات عملائها في جميع أنحاء العالم وتفوق توقعاتهم.

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واليوم تقدم هواوي لمحبيها في الأردن عروضًا مميزة على نخبة من أبرز منتجاتها التي تتنوع بين الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمول، والأجهزة اللوحية، وسماعات الأذن المبتكرة، وذلك خلال الفترة ما بين 25 تشرين الأول ولغاية 7 تشرين الثاني 2021.



أول هذه العروض الرائعة هو أحدث هاتف ذكي من هواوي؛ HUAWEI nova 8 الذي يتألق باللون المذهل Gold Blush ويستمر في التصميم العصريالتي تتميز به سلسلة nova.

يأتي الهاتف بهيكل نحيف وخفيف يزن 169 جرامًا، مع شاشة OLED منحنية بمقاس 6.57 بوصة، وكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية عالية الوضوح بدقة 32 ميجابكسل.

ويعملالهاتف على واجهة المستخدمEMUI 12، وتبلغ ذاكرة الوصول العشوائي 8 جيجابايت، في حين تبلغ مساحة التخزين الداخلية 128 جيجابايت، ويعمل بمعالج Kirin 820E 5G SoC، كما يضم متجرAppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن.

يتوفر الهاتف خلال فترة العرض بسعر 359 دينارًا، وعند شرائك له ستحصل على هدية مجانية، وخصم عند شراء سعة تخزينية على الـ (Cloud)، و3 أشهر مجانًا منVIPHUAWEI Music، وشهرًا واحدًا مجانًا منVIPHUAWEI Video، إلى جانب ضمان لمدة 12 شهرًا.



ولمحبي سلسلة أجهزة الحاسوب المحمولHUAWEI MateBook الشهيرة، توفر هواوي عرضًا مميزًا على أحدث إضافة لهذه السلسلة؛ HUAWEIMateBook 14.

يحتوي الجهاز على شاشة عرض كاملة بدقة 2K مريحة للعين، ومعالج ™Intel® Core من الجيل الحادي عشر، بالإضافة إلى الاستفادة من الإمكانات الموزعة للجهاز الفائق -Super Device لتوفير تجربة مكتبية ذكية -Smart Office.

ويحتوي الحاسوب على ذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة بسعة 8 جيجابايت و512 جيجابايت NVMe PCIe SSD، ويضم بطارية عالية السعة 56 واط جنبًا إلى جنب مع حلول إدارة الطاقة الذكية من هواوي لإطالة عمر البطارية إلى أقصى حد. يتوفر الحاسوب خلال فترة العرض بسعر 799 دينارًا، مع هدايا مجانية تضم: فأرة بلوتوث، وحقيبة أعمال بقيمة 65 دينارًا، وكفالة لمدة 12 شهرًا.



ولا تتوقف عروض هواوي عند هذا الحد؛ فهي تشمل مجموعة رائعة من المنتجات الفريدة مثل هاتف HUAWEI nova 8i الذي يتوفر بسعر 265 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3، بالإضافة إلى الجهازيْن اللوحييْن HUAWEI MatePad T10s4+64GB WiFi الذي يأتي بسعر 169 دينارًا، وHUAWEI MatePad T102+32GB WiFi بسعر 129 دينارًا، وستحصل عند اقتنائك أيّ من الجهازيْن على هدية مجانية عبارة عن غطاء حماية.



وإلى جانب ذلك، تضم عروض هواوي الرائعة خصمًا على سماعة HUAWEIFreeBuds 4، حيث يمكنك الحصول عليها بسعر 125 دينارًا بدلًا من 139 دينارًا مع هدية مجانية تضم سوار HUAWEI Band 4e Active، وغطاء للحماية، في حين يمكنك اقتناء سماعة HUAWEI FreeBuds 4i بسعر 75 دينارًا بدلًا من 84 دينارًا.

ولم تنسَ هواوي محبي حواسيبها المحمولة، حيث تقدم لهم HUAWEI MateBook D 14 بسعر 649 دينارًا، وMateBook D15 i5 11thHUAWEI، بسعر 709 دنانير، وHUAWEI MateBookD15 i5 10th بسعر 609 دنانير، وHUAWEI MateBookD15 i3 10th بسعر 479 دينارًا، وستحصل عند اقتنائك أيّ من هذه الأجهزة المميزة على هدية مجانية عبارة عن فأرة بلوتوث، وحقيبة ظهر بقيمة 15 دينارًا.



لا تتردد بالحصول على جهازك المفضل ابتداءً من اليوم ولغاية 7 تشرين الثاني المقبل من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني:

https://store.reach-tele.com/ar،

أو متجر هواوي CellAvenue الإلكتروني:https://www.cellavenuestore.com/ar، أو زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة، واستمتع بتجربة استخدام رائعة مع هواوي.

