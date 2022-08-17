عروض مميزة من هواوي تسهّل تحضيرات العودة إلى المدارس

الوكيل الإخباري - لم تَعُد تحضيرات العودة إلى المدارس تقتصر على شراء الحقائب والقرطاسية، أليس كذلك؟ ففي زمن مليء بالتقنيات الحديثة والمتطوّرة التي تدعم العملية التعليمية، وتُحفّز على التعلّم الذاتي، إلى جانب ما تقدّمه من ترفيه وتسلية فردية أو جماعية، أصبح توفير هذه التكنولوجيا لأبنائنا أمرًا مهمًا. ولذلك، تشارككم هواوي موسم العودة إلى المدارس بعروضٍ مميزة على أبرز منتجاتها لغاية 30 أيلول 2022.

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يضم أوّل العروض تشكيلة من هواتف هواوي المميزة، أحدها هاتف HUAWEI nova 9 SE.

يُعرَف هذا الهاتف بقدراته الفائقة في التصوير وتدوين الفيديو بفضل نظام الكاميرا الرباعية بدقة 108 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي فيه. ويتميز الهاتف أيضًا بشاشة عرض كاملة من هواوي HUAWEI FullView Display التي تمنحك تجربة بصرية غامرة. ويدعم الهاتف تقنية الشحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط. ولتتمكن من اقتناء هذه المزايا الرائعة، تعرض هواوي هذا الهاتف الرائع خلال موسم العودة إلى المدارس بسعر 199 دينارًا بدلًا من 221 دينارًا.



وتُقدّم هواوي ضمن عروضها أيضًا هاتف HUAWEI nova 9 المدعّم بمزايا الجهاز الفائق Super Device التي تمكّنك من استخدام أكثر من جهاز في وقتٍ وواحد. وبفضل بطاريته الكبيرة بسعة 4,300 ميللي أمبير ودعمها بخاصية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، ستستمتع بخصائص الهاتف الفريدة طوال اليوم، حتّى إن اتّصل بالأجهزة الأخرى. وتوفّر هواوي هذا الهاتف الرائد بجميع مزاياه الفائقة في موسم العودة إلى المدارس بسعر 289 دينارًا بدلًا من 335 دينارًا.



أمّا هاتف HUAWEI nova Y70، فتشمله هواوي أيضًا ضمن عروضها. ويتميّز هذا الهاتف بسعة تخزينية 128 جيجابايت ستمكنك من تخزين الكثير من المحتويات بأعلى دقة. وبفضل البطارية الضخمة بقدرة 6000 ميللي أمبير، سيعمل الهاتف لمدة 3 أيام بعد شحنه بالكامل مرة واحدة. ويتوفّر هذا الهاتف بمزاياه الفريدة خلال موسم العودة إلى المدارس بسعر 139 دينارًا.

وعن مجموعة الأجهزة اللوحية، تشمل هواوي HUAWEI MatePad 11 ضمن عروضها لهذا الموسم. يدعم هذا الجهاز اللوحي شاشة عرض كاملة تعرض صورًا ومقاطع فيديو نابضة بالحياة. وهو مُصمّم بما يُقلل التعرض للضوء الأزرق والوميض، ويحمي بصرك حتى بعد العمل لساعات.

ويتوافق الجهاز أيضًا مع قلم HUAWEI M-Pencil؛ ليُساعدك بشكل أفضل على تدوين الملاحظات وأداء مهامك. وعند اقتنائك لهذا الجهاز اللوحي المتوفر بسعر 369 دينارًا، ستحصل على قسيمة شرائية مجانية بقيمة 20 دينارًا، وتمديد ضمان لمدة عام.



ومن الملحقات الذكية التي أصبحت تُشكّل جزءًا أساسيًا من التجارب التقنية، تُقدّم هواوي سوار HUAWEI band 7 الشبابي الأنحف على الإطلاق والمزوّد بشاشة عرض كاملة AMOLED FullView الرائعة وعمر بطارية طويل بسعر 49 دينارًا.

وتعرض هواوي أيضًا ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 الجديدة التي تجمع بين مزايا التصميم الجميل والشاشة الكبيرة ومكالمات البلوتوث وعمر البطارية الطويل بأسعارٍ تنافسية تبدأ من 99 دينارًا.



ولم تنسَ هواوي محبّي الحواسيب المحمولة من عروضها؛ إذ تُقدّم لموسم العودة إلى المدارس هذا العام الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 i5 11th 8+256 بسعر 529 دينارًا بدلًا من 599 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 i3 11th 8+256 بسعر 439 دينارًا بدلًا من 489 دينارًا، والحاسوب المحمول الرائع HUAWEI MateBook D14 i3 11th 8+256 بسعر 479 دينارًا بدلًا من 515 دينارًا، وستحصل عند شرائك أي من هذه الأجهزة على هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر رمادية وفأرة. وتأتي هذه الأجهزة أيضًا مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بتمديد ضمان لمدة عام.

وأمّا جهاز HUAWEI MateBook E i3، فيتوفّر لهذا الموسم بسعر 579 دينارًا مع هدية مجانية عبارة عن لوحة مفاتيح، وخدمة HUAWEI Care.



وتتواصل عروض هواوي لموسم العودة إلى المدارس مع الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 i5 11th 8+512 الذي يمكنك الحصول عليه بسعر 599 دينارًا بدلًا من 709 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D14 i5 11th 8+512 الذي يتوفر بسعر 629 دينارًا بدلًا من 679 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 i5 11th 8+512 الذي يمكنك الحصول عليه بسعر 709 دينارًا بدلًا من 799 دينارًا، والحاسوب المحمول HUAWEI MateBook 14 RS 8 + 512 الذي يتوفر بسعر 649 دينارًا بدلًا من 699 دينارًا. وعند شرائك لأي من هذه الأجهزة، ستحصل على هدية مجانية عبارة عن حقيبة ظهر رمادية وفأرة. وتأتي هذه الأجهزة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتع بتمديد ضمان لمدة عام.



يبدو أنّ عروض هواوي لموسم العودة إلى المدرسة هذا تُشجّع على الشراء لحدٍ لا يُقاوم، فلا تفوّتها! وتتوفر هذه العروض في الأردن لغاية 30 أيلول 2022 عبر متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني: https://www.cellavenuestore.com/ar، أو من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.