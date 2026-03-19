“عزوتي” يقدّم 9,000 وجبة مجانية خلال الشهر الفضيل

أرشيفية
الخميس، 19-03-2026 10:54 م
الوكيل الإخباري- للسنة الثالثة على التوالي، واصل مطعم “عزوتي” في العاصمة عمّان تجسيد رسالته الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم أكثر من 9,000 وجبة مجانية لـ”المعازيم” من الأسر والأفراد المحتاجين.اضافة اعلان


ويأتي هذا الجهد امتدادًا لفكرة إنسانية انطلقت من قلب وسط البلد، لترسّخ نموذجًا فريدًا في العطاء التشاركي، يقوم على مبدأ “عازم ومعزوم”، حيث يساهم أفراد المجتمع في دعم بعضهم البعض بروح من التكافل والكرامة.

ولا يقتصر “عزوتي” على كونه مطعمًا غير ربحي، بل يمثل رسالة مجتمعية تؤمن بأن العطاء الحقيقي يبدأ من احترام الإنسان، وأن المجتمع الذي يكون “عزوة” لأفراده، هو مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحويل المبادرات الإنسانية إلى ثقافة يومية راسخة.

ومنذ تأسيسه عام 2015، استطاع “عزوتي” أن يحقق أثرًا ملموسًا، حيث وزّع أكثر من 360 ألف وجبة، بمشاركة ما يزيد عن 3,500 متطوع، ليصبح واحدًا من أبرز المبادرات التطوعية في الأردن.

وقد تُوّج هذا المسار بحصول المبادرة على المركز الأول في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي لعام 2024 عن فئة الأعمال الفردية، تأكيدًا على دورها الريادي في خدمة المجتمع وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
