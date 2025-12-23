عشاء رسمي بمناسبة فتح باب التقديم لجائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار بحضور رؤساء الجامعات الأردنية

الوكيل الإخباري- في إطار دعم البحث العلمي والابتكار في الأردن، استضاف المهندس زياد المناصير رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة بحفل عشاء رسمي بمنزله تزامناً مع فتح باب التقديم للدورة الأولى من جائزة زياد المناصير للبحث العلمي والابتكار لعام 2025. كما حضر الحفل نخبة من الأكاديميين والشخصيات المعنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي هذا الحفل عقب الإعلان الرسمي عن فتح باب التقديم للجائزة في الثاني عشر من كانون الأول 2025، بهدف تعزيز الوعي بأهدافها ورسالتها، وضمان وصولها إلى أعلى المستويات الأكاديمية في الجامعات الأردنية، وتشجيع الباحثين وأعضاء الهيئات التدريسية والطلبة على التفاعل معها والمشاركة الفعّالة.



خلال اللقاء، ألقى المهندس زياد المناصير كلمة ترحيبية أكد فيها على أهمية دور البحث العلمي والابتكار في بناء المجتمع وتطوير القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الجائزة تمثل منصة وطنية لدعم وتكريم العقول المبدعة، وتحفيز الجامعات على تحويل المعرفة العلمية إلى حلول عملية ذات أثر ملموس. كما وقد قدمت الدكتورة تمارا عثامنة، رئيس اللجنة التنفيذية للجائزة، عرض مختصر عن الجائزة متضمناً رؤية الجائزة وأهدافها ومحاورها الرئيسية.



أكد المهندس المناصير على أن إطلاق الجائزة جاء انسجاماً مع رؤية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين – حفظه الله – لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ودعم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وانطلق ذلك من الإيمان بأن البحث العلمي المتميز والابتكار يشكلان ركيزة أساسية لتطوير المعرفة وتسريع عجلة التقدم في وطننا الحبيب.