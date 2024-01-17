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الأربعاء، 17-01-2024 10:44 ص

عشّاق كرة القدم على موعد مع "عيش أجواء التحدي" بتفاصيلها عبر أجهزة تلفاز سامسونج بخصومات مميزة

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الوكيل الإخباري - حرصاً منها على إضفاء المزيد من الإثارة والحيوية على لعبة كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتزامن مع مباريات وبطولات موسم كرة القدم القادم في المنطقة، أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مؤخراً حملة "عيش أجواء التحدي" الاستثنائيّة، والتي تتيح معها الفرصة للحصول على مجموعة مختارة من أجهزة تلفاز QLED، وCrystal UHD المبتكرة من سامسونج، والتي تتميز بجودتها العالية، وبالعديد من شهادات التميز والأداء الاستثنائي، والتي يمكن شراؤها بالاستفادة من مجموعة متنوعة من العروض الترويجية الحصرية، عبر معارض الشركة وأي من معارض وكلائها وموزعيها، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، لمتابعة المبارايات المفضلة عبرها.اضافة اعلان

وفي إطار الحملة التي تستمر حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري، والتي تهدف لتعزيز ارتباط المشجعين بشغف كرة القدم وتشويقها، وتوفير بيئة من الحماس والإثارة داخل كلّ منزل، وإثراء تجربة المعجبين من الزبائن، تقدم سامسونج خصماً يصل لغاية 35% على مجموعة مختارة من أجهزة التلفاز التي تشملها الحملة.
وتعزيزاً لمزايا الحملة، تمنح الشركة عند تسجيل الدخول على متجر سامسونج الإلكتروني eStore باستخدام حساب سامسونج الخاص بالزبون، خصماً إضافياً تبلغ نسبته 10% على أجهزة تلفاز Crystal UHD الذكية قياس 85 بوصة، والتي تقدم ألواناً فائقة الوضوح ونابضة بالحياة وأقرب إلى الواقع، مما يسمح برؤية كل التفاصيل الدقيقة على أنحف تصميم لدى الشركة، إلى جانب العديد من المزايا التي سيحظى بها كل من يبادر بالشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني eStore، والتي تشمل: التوصيل والتركيب المجاني، والضمان لمدة عام إضافي، فضلاً عن الاستفادة من نقاط برنامج مكافآت سامسونج، مع إمكانية الشراء مع برامج التقسيط.
وتعد هذه الحملة امتداداً للحملات العديدة التي تطلقها الشركة، والتي تلبي من خلالها احتياجات الزبائن الترفيهية على اختلافها، والتي تسهل عليهم معها اقتناء أجهزة التلفاز التي تتميز بها علامة سامسونج، والتي تعد تجسيداً حياً لالتزامها تجاه الابتكار والريادة، ما أهلها لتصدر سوق أجهزة التلفاز العالمية للعام السادس عشر على التوالي، وفقاً لتقرير شركة أبحاث السوق Omdia.

 




 

 


 

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