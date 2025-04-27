الأحد 2025-04-27 02:39 م
 

عشر سنوات من العطاء والدعم المستمر: مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة "بن العميد"

لانت
مؤسسة الحسين للسرطان
 
الأحد، 27-04-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة بن العميد تقديراً لشراكتها الممتدة على مدار عشر سنوات، والتي تجسّد التزاماً راسخاً ودعماً متواصلاً لمرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان. 

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وذلك بتخصيص نسبة 10% من مبيعاتهاخلال حملةٍ أطلقتها الشركة في شهر رمضان لدعم علاج المرضى الذين لا يملكون القدرة على تغطية تكاليف العلاج، في خطوة تعبّر عن التزام حقيقي بالمسؤولية المجتمعية.


وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، عن شكرها للشركة على الدعم المستمر الذي من شأنه المساهمة برفع العناء عن المرضى غير المقتدرين الذين يرقدون على سرير العلاج، داعية المجتمع من أفراد وشركات إلى مدّ يد العون للمرضى الذين ينتظرون فرصة للبدء بالعلاج

 
gnews

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