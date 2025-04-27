عشر سنوات من العطاء والدعم المستمر: مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة "بن العميد"

الوكيل الإخباري- كرّمت مؤسسة الحسين للسرطان شركة بن العميد تقديراً لشراكتها الممتدة على مدار عشر سنوات، والتي تجسّد التزاماً راسخاً ودعماً متواصلاً لمرضى السرطان غير المقتدرين في مركز الحسين للسرطان.

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وذلك بتخصيص نسبة 10% من مبيعاتهاخلال حملةٍ أطلقتها الشركة في شهر رمضان لدعم علاج المرضى الذين لا يملكون القدرة على تغطية تكاليف العلاج، في خطوة تعبّر عن التزام حقيقي بالمسؤولية المجتمعية.