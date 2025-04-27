عشر سنوات من العطاء والدعم المستمر: مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم شركة "بن العميد"

وذلك بتخصيص نسبة 10% من مبيعاتهاخلال حملةٍ أطلقتها الشركة في شهر رمضان لدعم علاج المرضى الذين لا يملكون القدرة على تغطية تكاليف العلاج، في خطوة تعبّر عن التزام حقيقي بالمسؤولية المجتمعية.
وأعربت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان السيدة نسرين قطامش، عن شكرها للشركة على الدعم المستمر الذي من شأنه المساهمة برفع العناء عن المرضى غير المقتدرين الذين يرقدون على سرير العلاج، داعية المجتمع من أفراد وشركات إلى مدّ يد العون للمرضى الذين ينتظرون فرصة للبدء بالعلاج
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