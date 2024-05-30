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الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 30-05-2024 02:40 م

عطاء صادر عن شركة المناصير - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات - المناصير عن طرح عطاء رقم (2/2024) لبيع مركبات مستعملة.اضافة اعلان


ودعت الشركة الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء إلى مراجعة دائرة التزويد في موقع الشركة الكائن في طريق المطار/ محطة المناصير للمحروقات مقابل وزارة الخارجية للحصول على نسخة من العطاء.

وأوضحت أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الاثنين الموافق 2024/6/3.

وأشارت إلى أنه بإمكان الراغبين بالاستفسار أو الحصول على مزيد من المعلومات حول العطاء التواصل عبر الرقم (06/5734030).

 




 

 


 

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