عطاء صادر عن شركة المناصير - تفاصيل

الوكيل الإخباري -

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أعلنت الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات - المناصير عن طرح عطاء رقم (2/2024) لبيع مركبات مستعملة.ودعت الشركة الراغبين بالاشتراك في هذا العطاء إلى مراجعة دائرة التزويد في موقع الشركة الكائن في طريق المطار/ محطة المناصير للمحروقات مقابل وزارة الخارجية للحصول على نسخة من العطاء.وأوضحت أن آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الاثنين الموافق 2024/6/3.وأشارت إلى أنه بإمكان الراغبين بالاستفسار أو الحصول على مزيد من المعلومات حول العطاء التواصل عبر الرقم (06/5734030).