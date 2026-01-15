علامة HONOR تعلن الإطلاق الرسمي لهاتف HONOR MAGIC8 PRO

الوكيل الإخباري- أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالميًا في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، عن الإطلاق الرسمي لهاتفها الرائد HONOR Magic8 Pro وبدء توفره للبيع المباشر، وذلك بعد مرحلة الطلب المسبق التي شهدت اهتمامًا واسعًا من العملاء في مختلف الأسواق وتجاوزت التوقعات.

ويعد بدء البيع المفتوح مرحلة جديدة في مسيرة طرح هاتف HONOR Magic8 Pro، حيث يتيح للعملاء اقتناء أحد أكثر أجهزة HONOR ابتكارًا وتطورًا حتى اليوم. ويؤكد الأداء القوي للطلبات المسبقة مدى ثقة العملاء في الابتكارات الرائدة التي تقدمها HONOR، ويثبت المكانة المتميزة للهاتف ضمن فئة الأجهزة الرائدة شديدة المنافسة.



تجربة متكاملة وراء النجاح الكبير للطلبات المسبقة

يعكس الإقبال الكبير على جهاز HONOR Magic8 Pro مكانته كجهاز رائد متكامل، مصمم لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية بطرق ذكية ومبتكرة. بدءًامن تصميم عملي وقوي وفعال يتحمل الاستخدام اليومي، إلى بطارية عالية السعة تدوم طويلاً وتدير استهلاك الطاقة بكفاءة ما يساعد على الاستخدام لفترات أطول، وقدرات التصوير الاستثنائية، يقدم الجهاز تجربة شاملة تجمع كل ما يبحث عنه العملاء في هاتف رائد مبتكر يجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم العملي والأنيق.



ويواكب الهاتف الرائد HONOR Magic8 Pro أنماط الحياة العصرية بفضل الأداء السلس، وإدارة الطاقة الذكية، وتقنيات الشحن السريع، وتجربة الاستخدام التي بدلاً من أن تتطلب الوظائف المتقدمة مجهودًا إضافيًا، تسهّل الأنظمة الذكية التعامل اليومي مع الهاتف. كما توفر إمكانات التصوير الاستثنائية تجربة متوازنة تناسب العمل، والإبداع، والترفيه، وتوثيق اللحظات اليومية بكل سلاسة.



تصميم رائد وتجربة متوازنة نهارًا وليلاً

وأسهم هذا التوازن بين التصميم العملي والقوي والفعال، والأداء الفائق، والوظائف الذكية في ترسيخ مكانة هاتف HONOR Magic8 Pro كخيار مثالي للعملاء الباحثين عن جهاز متعدد الاستخدامات مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والأداء.



وجاء تصميم جهاز HONOR Magic8 Pro ليكون هاتفًا رائدًا متكاملًا، يجمع بين الخوارزميات المتقدمة، والأداء القوي، وعمر البطارية الطويل، وأنظمة التصوير المبتكرة في جهاز واحد متكامل. ولا يركز الهاتف على جانب واحد فقط، بل يقدم تجربة متوازنة تدعم مختلف الاستخدامات اليومية، من التواصل والعمل إلى الإبداع واستهلاك المحتوى.



وفي صميم هذه التجربة، تتجلى ريادة HONOR في التصوير عبر الهواتف المتطورة. إذ يضم هاتف HONOR Magic8 Pro أحدث نظام تصوير حتى الآن، تتقدمه كاميرا 200 ميجابكسل Ultra Night Telephoto، الذي يسمح بالتقاط صور واضحة وغنية بالتفاصيل حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. سواء كانت صورًا ليلية للمدن، أو لقطات بورتريه، أو لحظات عفوية، يقدم الهاتف نتائج مذهلة بسهولة ودقة. كما توفر ميزات مثل Ultra Night Portrait وAI Super Zoom مرونة استثنائية في التصوير، مع وضوح مذهل عبر مختلف المشاهد والمسافات.



وتتكامل تجربة التصوير في الجهاز المبتكر من HONOR مع أدوات ذكية لتسهيل الإبداع. تتيح ميزة AI Edit مع Magic Color تحسين الصور فورًا بإطلالات سينمائية، بينما توفر أدوات مثل Upscale و Outpainting وEraser وCutout خيارات تعديل سهلة دون الحاجة لتطبيقات معقدة. كما تضيف ميزة Moving Photo المطورة إحساسًا بالحركة والعمق، ما يمنح الصور تأثيراً عاطفياً أكبر. ويضمن زر الذكاء المخصص وصولاً سريعاً إلى الكاميرا وأهم الميزات لتجربة تصوير سلسة ومشوقة.



أداء فائق وبطارية تدوم طويلًا مع شحن سريع

إلى جانب التصوير، يقدم هاتف HONOR Magic8 Pro أداءً قويًا وثابتًا في مختلف الاستخدامات اليومية بفضل المعالجة الذكية المتقدمة. ويعمل بمعالج Snapdragon® 8 Elite Gen 5، لضمان تجربة سلسة في تعدد المهام، والألعاب، والبث، والعمل. كما يدعم الهاتف بطارية عالية السعة تدوم طويلاً لإدارة استهلاك الطاقة بكفاءة، مع شحن سلكي بقدرة 100 واط وشحن لاسلكي بقدرة 80 واط لإعادة الشحن بسرعة وكفاءة.



وتسهم الميزات الذكية مثل Search Agent وSettings Agent وGemini AI في تحسين تجربة الاستخدام عبر تبسيط المهام اليومية وتوفير تفاعل سلس مع هاتف HONOR المبتكر. وبفضل هذا التكامل، يبرز HONOR Magic8 Pro كجهاز مصمم ليتماشى مع متطلبات الحياة اليومية بأعلى كفاءة وسهولة.



ومع توفر الهاتف للبيع المفتوح، تدعو HONOR العملاء في المنطقة لاكتشاف هاتف HONOR Magic8 Pro، الجهاز المتطور الذي يجمع بين الأداء القوي، والتقنيات الذكية، والاعتمادية في كل لحظة من اليوم.