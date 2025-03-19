عمّان ضمن 7 وجهات جديدة تستقبل طائرة الإمارات الإيرباص A350

الوكيل الإخباري- كشفت طيران الإمارات عن مجموعة جديدة من الوجهات التي ستستقبل طائرتها الإيرباص A350، مع دخول المزيد من الطائرات الجديدة المُجهزة بأحدث ابتكارات المقصورة في الخدمة المجدولة، ولأول مرة، ستدشن طائرة الإمارات A350 خدمتها إلى عمّان اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) المقبل.

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ومع هذه الدفعة الجديدة من خطط تشغيل طائرات A350، تُوسّع الناقلة قائمة وجهاتها القصيرة والمتوسطة المدى في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا، ولأول مرة، ستُشغّل طيران الإمارات طائرة الإيرباص A350 لأول مرة في أفريقيا وجنوب شرق آسيا.



وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "يعكس توسعنا الاستراتيجي في تشغيل طائرات الإيرباص A350 عبر مناطق جغرافية متنوعة تشمل الشرق الأوسط ودول الخليج وأوروبا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا، مرونة وكفاءة هذه الطائرة، مع إتاحة المزيد من خيارات السفر الفاخرة لعملائنا، كما تمنحهم الفرصة لتجربة أحدث مقصوراتنا، والتي تتضمن درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب العديد من التفاصيل المدروسة في كل مقصورة، والتي أصبحت متوفرة الآن في المزيد من المدن".



وأضاف: "يسهم إطلاق هذه الطائرة وإضافتها إلى جداول الرحلات الحالية في تعزيز مكانة طيران الإمارات التنافسية، وجعلها الخيار المفضل للمسافرين المميزين الذين يبحثون عن شبكة وجهات فريدة وتجارب سفر راقية لا يمكن لأي ناقلة أخرى أن تقدمها".



وقال محمد بن حافظ، مدير طيران الإمارات في الأردن والضفة الغربية: "يعكس تشغيل أحدث طائرة منضمة إلى أسطول طيران الإمارات، الإيرباص A350، التزامنا الراسخ تجاه الأردن. وبينما نحتفل بمرور ما يقرب من أربعة عقود على بدء خدماتنا في الأردن، فإننا نواصل رفع سقف المعايير من خلال تصميم مقصورة الجيل الجديد، وتعزيز راحة المسافرين، والخدمة المتميزة على متن الطائرة، ونتطلع إلى استقبال المسافرين الأردنيين على متن طائرة الإمارات A350 قريباً، وتعزيز تجربة سفرهم".



وتتميز طائرة الإمارات A350 بتقسيم الثلاث درجات، حيث تتسع لـ 312 مقعداً، منهم 32 مقعداً من الجيل الجديد في درجة الأعمال قابلة للتحول إلى أسرّة مسطحة بالكامل بتوزيع 1-2-1، مع ميني بار للوجبات الخفيفة السريعة، و21 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و259 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية بمساحة رحبة. وتعكس أحدث المنتجات التزام طيران الإمارات بتقديم تجربة سفر فاخرة، مع تعزيز مستويات الراحة في جميع الدرجات.



وإلى جانب المنتجات الحصرية من الجيل الجديد والخدمة الحائزة جوائز، سيستمتع المسافرون بلمسات تقنية متطورة، مثل الشحن اللاسلكي في درجة الأعمال، والستائر الإلكترونية المزينة بشعار شجرة الغاف، وأزرار نداء الطاقم باللمس على شاشات نظام الترفيه ice والقوائم الرقمية على الشاشات، ومنافذ شحن USB-C بقوة 60 واط في كل مقعد، مع إمكانية توصيل سماعتين عبر البلوتوث. كما توفر النسخة الأحدث من نظام الترفيه ice شاشات سينمائية عالية الوضوح بدقة 4k و4k HDR مع استجابة فائقة تعمل باللمس لتجربة تصفح سلسة، والمزيد من المزايا المبتكرة.



وستبدأ أحدث إضافات أسطول طائرات A350 من طيران الإمارات عملياتها المجدولة إلى الوجهات التالية:

•تونس: ست رحلات أسبوعياً (جميع الأيام ما عدا الثلاثاء) عبر الرحلة "ئي كيه 747/748" اعتباراً من 1 يونيو (حزيران)



•عمّان: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 905/906" اعتباراً من 1 يونيو (حزيران)*.

•إسطنبول: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 117/118" اعتباراً من 1 يوليو (أيلول)*.

•الدمام: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 827/828" اعتباراً من 1 يوليو (تموز)*.

•هو تشي منه: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 364/365" اعتباراً من 1 أغسطس (آب)*.

•بغداد: ثلاث رحلات أسبوعياً (الاثنين والأربعاء والأحد) عبر الرحلة "ئي كيه 941/943" اعتباراً من 3 أغسطس (آب)*.

•أوسلو: عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 159/160" اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول)*.



وستعلن طيران الإمارات عن المزيد من وجهات طائرة الإيرباص A350، بما في ذلك الخطوط طويلة المدى، خلال الأشهر المقبلة مع انضمام طائرات جديدة إلى الأسطول.



وبالإضافة إلى المدن الجديدة، ستزيد طيران الإمارات عدد رحلاتها التي تعمل بطائرات A350 إلى البحرين والكويت، حيث ستخدم البحرين بطائرات A350 بالكامل مع إضافة الرحلة اليومية الثالثة "ئي كيه 835/836" اعتباراً من 1 يونيو (حزيران). كما ستخدم الكويت برحلة ثانية بطائرتها الإيرباص A350 عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 857/858"، وعلاوة على ذلك، ستستقبل بولونيا أولى رحلاتها بطائرة A350 اعتباراً من 1 يونيو (حزيران)، أي قبل شهر من الموعد المعلن مسبقاً.



تتوفر الحجوزات وتذاكر رحلات طيران الإمارات إلى وجهات الطائرة A350 الجديدة اعتباراً من اليوم، عبر الموقع: emirates.com، أو عبر تطبيق طيران الإمارات، أو متاجر طيران الإمارات أو عن طريق وكلاء السفر.