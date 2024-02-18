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الأحد، 18-02-2024 10:53 ص

عندك محفظة زين كاش؟.. شارك الآن بفرصة ربح 100 دينار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "زين كاش" عن إطلاق حملة للفوز بجائزة قيمتها 100 دينار يوميا لفائز واحد.

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وقالت الشركة، إن الحملة متاحة لجميع عملاء "زين كاش"، وأنه للاستفادة منها يجب أن يكون لدى العميل محفظة "زين كاش" فعالة وبطاقة "زين كاش".

 

وأضافت أنه يجب أن ينفق العميل ما لا يقل عن 30 دينار باليوم ليكون مؤهلا لدخول السحب على جائزة قيمتها 100 دينار يوميا لفائز واحد، على أن يكون عدد الفائزين في نهاية العرض 30 فائزا.

 

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إيداع مبلغ الجائزة بمحفظة "زين كاش" للفائزين خلال مدة أقصاها أسبوعين من نهاية الحملة.

 

وبيّنت أن السحب سيكون عن طريق وزارة الصناعة والتجارة أسبوعيا، حيث سيكون هناك 7 فائزين وسيتم الإعلان عنهم على وسائل التواصل الاجتماعي.


وتاليا الشروط والأحكام:

 


 




 

 


 

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