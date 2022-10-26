عندما تلتقي التكنولوجيا بالموضة، تعرّف على سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 المتوفرة الآن للطلب المسبق

الوكيل الإخباري - تم تصميم سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 لتظل متزامنة مع أنماط الحياة العصرية وجماليات الشباب.

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يُشتق لقب nova من الكلمة اللاتينية "novas”، مما يدل على أن كل نجم صاعد يولد للتألق، على غرار شغف الشباب عند السعي لتحقيق أحلامهم في مستقبل أفضل. تم إنشاء هذه الهواتف على أساس التكنولوجيا المبتكرة، حيث يسعى كل جيل من هواتف سلسلة HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعلية ذكية.

مع وضع هذه الأيديولوجية في الاعتبار، تأتي سلسلة HUAWEI nova 10 الجديدة، التي تنقل السلسلة إلى جيلها العاشر.

وهي متوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن، جمعت سلسلة هواتف nova أكثر من 200 مليون مستخدم حول العالم.

إليك كيف تمزج سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 بين التصميم العصري والتكنولوجيا المبتكرة بسلاسة.





الحرفية الدقيقة لتصميمStar Orbit Ring الأيقوني

مع الجيل العاشر من سلسلة HUAWEI nova، يأتي تصميم Star Orbit Icon مع عملية طلاء مزدوجة اللون،التي تمنح الهاتف لمعة مستقبلية للحصول على مظهر رائع وفريد من نوعه.

من خلال تصميم وحدة العدسة للحلقات المزدوجة الداخلية والخارجية، يمكن للمستخدمين مشاهدة عرض مدرج لعالم خيالي حيث ال_Star Orbit Ring المضمن هو النموذج النجمي للعرض.

تصميم Star Orbit Ring مذهل حقًا. من خلال الجمع بين تقنية العدسة فائقة الوضوح والجمالية الفنية، فالتصميم يدمج التكنولوجيا مع الموضة. الأجزاء الزخرفية لوحدة العدسة مصنوعة من مواد مركبة بصرية عالية الشفافية ومعالجتها في أسطح مقطوعة بالكريستال لإنتاج بريق ثلاثي الأبعاد. والكاميرات مرتبة أسفل الحلقة الزخرفية الشبيهة بالكريستال.





ألوان جريئة ورائعة

تأتي سلسلة هواتف HUAWEI nova دائمًا بألوان عصرية، وتواصل هواتف HUAWEI nova 10 هذا الإرث، حيث تقدم اللون Starry Black - الأسود النجمي، و(colour No.10)Starry Silver– الفضي النجمي وMint Green - الأخضر النعناعي. من بين هؤلاء، اللون الجديد، اللون رقم 10 هو لون جيل جديد يستخدم الفضة كنغمة رئيسية مع لمسة نهائية أكثر برودة.

يتطابق بشكل رائع مع تصميم Golden Star Orbit Ring وشعار nova ويبرز هذا اللون السطح الزائدي ثلاثي الأبعاد الرائع، الذي يرتقي بالجماليات إلى قمم النجوم.

من خلال الجمع بين اللون الفضي المعدني الأنيق وتصميمات Star Orbit Ring الذهبية وتصميم أيقونة nova، يتألق اللون رقم 10 بطبقة تلو الأخرى لعرض تغييرات رائعة في اللون تحت الأضواء والظلال المختلفة.



بالنسبة لأولئك الذين يحبون شيئًا أكثر دقة، هناك اللون الأسود النجمي –Starry Black المستوحى من ليلة اكتمال القمر الهادئة للنجوم المتلألئة. يتميز بتصميم HUAWEI nova Star Orbit Craft بإطلالة أنيقة ومستقبلية.

وفي الوقت نفسه، يضيء غبار النجوم الذهبي في الأسفل ليضيف لمسة رقيقة من الفخامة على الجهاز.



ويأتي لون Mint Green على هاتف HUAWEI nova 10 SE مع عملية Starry Flash Craft ويكمل تصميم Star Orbit Ring. يُظهر اللون الأخضر ذو الطبقات الأنيقة مع الضوء المتلألئ طاقة الشباب التي لا حدود لها.





نحيف وخفيف الوزن بشكل لا يصدق

إلى جانب الألوان الرائعة والفريدة من نوعها، هناك شيء آخر يجعل سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 لا تقاوم وهو التصميم الخفيف الوزن بشكل لا يصدق. على سبيل المثال، يبلغ سمك هاتف HUAWEI nova 10 6.88 ملم ويزن 168 جرامًا. من ناحية أخرى، يتناسب هاتف HUAWEI nova 10 SE مع راحة اليد مثل اليد في القفاز بسُمك 7.39 مم.

علاوة على ذلك، من خلال تحسين الهيكل الداخلي، تأتي سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 ببطارية كبيرة السعة في هيكلها الخفيف والنحيف.



يتوفر هاتف HUAWEI nova 10 الجديد للطلب المسبق في الأردن لغاية 1تشرين الثاني بالألوان Starry Black - الأسود النجمي و(Colour No.10) Starry Silver– الفضي النجمي بسعر 389دينارًا وبإمكانك حجز نسختك من خلال متجر Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://bit.ly/3D0E4NN وستحصل على هدايا مجانية عبارة عن مصباح طاولة وترمس ستانلس ستيل بقيمة 65دينارًا.

ويتوفر أيضاً هاتف HUAWEI nova 10SE للطلب المسبق في الأردن لغاية 1 تشرين الثاني بالألوان-Starry Black الأسود النجمي و(colour No.10) Starry Silver– الفضي النجمي و Green Mint– الأخضر النعناعي بسعر 279دينارًا مع هدية مجانية مصباح طاولة بقيمة 45 ديناراً وبإمكانك حجز نسختك من خلال متجرCell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://bit.ly/3z6SYAM، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ترمس ستانلس ستيل بقيمة 45دينارًا.