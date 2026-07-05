عندما تلتقي القوة بالطموح.. ايسوزو الأردن ونادي اتحاد عمان لكرة السلة يطلقان شراكة للمستقبل

الوكيل الإخباري- استمراراً لنهجها في دعم المبادرات الرياضية وتعزيز دور الشباب في المجتمع، أعلنت شركة القدرة لتجارة السيارات ايسوزو الأردن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع نادي اتحاد عمّان لكرة السلة (AUC)، في خطوة تعكس التزام الطرفين بتطوير القطاع الرياضي وتمكين المواهب الشابة في الأردن.

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وجرى توقيع الاتفاقية في عمّان بحضور كل من خالد محمد عليان ممثلاً عن شركة القدرة لتجارة السيارات ايسوزو الأردن، ونديم الكيالي ممثلاً عن نادي اتحاد عمّان، حيث أكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز بيئة رياضية متكاملة تسهم في تنمية المجتمع وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة والتميز الرياضي.



وتمثل هذه الاتفاقية الإطلاق الرسمي للشراكة بين ايسوزو الأردن ونادي اتحاد عمّان، والتي تهدف إلى دعم مسيرة النادي وتعزيز قدرته على مواصلة تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على الرياضيين والشباب المنتسبين إليه.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام ايسوزو الأردن المستمر بدعم المبادرات الرياضية المحلية وتمكين المجتمع الرياضي في المملكة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرياضة كأداة فاعلة في تطوير المجتمعات، وتعزيز قيم العمل الجماعي والانضباط والإنجاز لدى الأجيال الشابة.



وأكدت ايسوزو الأردن أن دعمها للقطاع الرياضي ينسجم مع رؤيتها للمسؤولية المجتمعية، والتي تتجاوز نطاق قطاع السيارات لتشمل المساهمة الفاعلة في المبادرات والبرامج التي تحقق أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع. كما شددت على أهمية توفير الفرص التي تشجع الشباب على المشاركة الرياضية وصقل مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم.



من جانبه، أعرب نادي اتحاد عمّان عن اعتزازه بهذه الشراكة مع ايسوزو الأردن، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين سيسهم في دعم أنشطة النادي وبرامجه المختلفة، وتعزيز دوره في خدمة المجتمع الرياضي وتوفير بيئة محفزة للرياضيين لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.