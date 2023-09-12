عودة الأسطورة: "المركزية تويوتا" تطلق تويوتا كراون في الأردن

الوكيل الإخباري - أطلقت "المركزية تويوتا" الجيل السادس عشر من سيارة تويوتا كراون في الأردن.

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وتعدّ هذه السيارة الرائدة التي طال انتظارها محط أنظار وإلهامًا لعشاق السيارات لما تتمتع به من تصميم جريء، وتسارع قوي، وراحة فائقة؛ إذ صُمِّمَت لتوفير تجربة قيادة تفاعلية تتجاوز التوقعات، وإضافة معيار جديد في فئة السيارات الفاخرة في المنطقة.

ويبدأ سعر سيارة تويوتا كراون من 49,500 دينار أردني.



جاء حفل إطلاق هذه السيارة المحبوبة منذ خمسينات القرن الماضي على هامش حفل "كاسيت" الذي أحياه النجم المصري إيهاب توفيق مؤخرًا في مادبون، بمشاركة الدي جي سعيد مراد، والفنان اللبناني زياد مالك، وسط حضور جماهيري كبير.



مزايا سيارة تويوتا كراون ومواصفاتها

لتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقًا، تأتي سيارة تويوتا كراون بشكل حصري مع خيارين من أنظمة الدفع الصديقة للبيئة؛ الخيار الأول هو نظام "هايبرِد" كهربائي جديد يتألف من قسمين، في الجزء الأمامي موتور كهربائي ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر هو الأول من نوعه في تويوتا مزود بشاحنٍ توربيني ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر بست سرعات.

وفي الجزء الخلفي، موتور كهربائي يبرد بواسطة الماء وينقل القوة مباشرة إلى الإطارات الأربعة؛ مما يضمن استجابة مميزة وتسارعًا متناسقًا وسلسًا.

وتبلغ القوة الإجمالية للنظام 348حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 460 نيوتن-متر.



أما الخيار الثاني، فهو أيضًا نظام "هايبرِد" كهربائي ويتكون من موتورين كهربائيين ومحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر، مع قوة إجمالية للنظام تبلغ 222 حصانًا وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن-متر. ويحقق النظام الكهربائي الـ "هايبرِد"، المقترن بناقل الحركة المتغير المستمر بخاصية التحكم الكهربائي(e-CVT)، أفضل كفاءة في استهلاك الوقود، مما يرتقي بتجربة القيادة إلى آفاق جديدة.



التصميم الداخلي والخارجي لسيارة تويوتا كراون

يجمع التصميم الخارجي لسيارة تويوتا كراون بين البساطة والحداثة ويتناغم مع الميزات الداخلية ذات الجودة العالية؛ مما يجعل السيارة مثالية للجميع. وصُمِّمَت المقصورة الداخلية لتوفير الراحة والملاءمة. ويُوفّر الارتفاع الفريد لسيارة تويوتا الجديدة رؤية أفضل للطريق، ويُسهّل الدخول إليها والخروج منها.



تتميز مقصورة كراون الجديدة بترابط سلس بين التصميم الأنيق والفخامة الرائعة والراحة المعززة، وتبرز جميعها من خلال مجموعة من الميزات المتقدمة، بما في ذلك شاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس 12.3 إنش تعمل باللمس ومتوافقة مع نظامَيْ أجهزة الهواتف الذكية Apple CarPlay® وAndroid Auto™، وشاشة ملونة للعدادات مقاس 12.3 إنش تتيح للسائق الاختيار من بين 12 نمطًا لتناسب أذواقهم، وشاشة ملونة لعرض البيانات على الزجاج الأمامي (HUD)، ونظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوت محيطي (JBL) مكون من 11 مكبر صوت، وسقف بانورامي، ومقاعد أمامية مهواة وقابلة للضبط كهربائيًا، ومقاعد خلفية قابلة للتقسيم والإمالة بنسبة 60/40.

وعلاوةً على ذلك، توفر سيارة كراون الجديدة المزيد من الملاءمة مع خاصية فتح صندوق الأمتعة أو إغلاقه كهربائيًا دون استخدام اليدين في حال انشغالهما بحمل أي أغراض؛ إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب من المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.

وكما هو الحال في جميع طرازات تويوتا، تبقى السلامة في مقدمة أولويات سيارة تويوتا كروان الجديدة.

فيُمكِن للسائق والركاب الشعور بالطمأنينة وراحة البال من خلال نظام "تويوتا سيفتي سينس" المتطور؛ فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم (PCS) المزود بنطاق رصد واكتشاف أوسع لكل من السيارات والمشاة والدرّاجات الهوائية والنارية، كما يتضمن قدراتٍ وميزاتٍ أخرى، مثل: نظام مكابح الطوارئ التلقائية، ونظام مساعد التوجيه في حالات الطوارئ، ونظام منع التسارع عند السرعات المنخفضة.



وعلاوة على ذلك، جُهِّزَت سيارة تويوتا كراون الجديدة بأول نظام المساعدة على الخروج الآمن (SEA) من تويوتا، الذي يستخدم حساس رصد النقطة العمياء (BSM) للمساعدة في الحد من وقوع الحوادث. ويعمل هذا النظام المبتكر من خلال الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف السيارة؛ إذ يقوم تلقائيًا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا حاول أحد الركاب فتحه، وذلك لتجنب الاصطدامات المحتملة.

وبالإضافة إلى ذلك، تأتي سيارة تويوتا الجديدة مزودةً بثماني وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS)، ونظام التحكم بثبات السيارة (VSC)، ونظام منع الانزلاق (TRC)، ونظام فرامل مانعة الانغلاق (ABS)، وموزع إلكتروني لقوة الكبح(EBD )، ونظام مساعد الكبح (BA )، ونظام مراقبة صف السيارة (PAM)، ونظام دعم ركن السيارة بالمكابح (PKSB)، ونظام التنبيه إلى حركة المرور الخلفية (RCTA)، ونظام التحكم في بدء القيادة (DSC)، ونظام شاشة الرؤية البانورامية (PVM)،ونظام تنظيف الكاميرا الخلفية، ونظام المساعدة في بداية صعود المرتفعات (HAC)، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.



ترحب "المركزية تويوتا" بالعملاء في معرض تويوتا في شارع مكة في عمّان، لاستكشاف الراحة الاستثنائية والسلامة المتقدمة والميزات المتطورة لسيارة تويوتا كراون.

ومن خلال الشراء من الوكيل المعتمد، يمكن للعملاء الاستمتاع بضمان الجودة والحوافز الحصرية وقطع غيار تويوتا الأصلية وخدمات ما بعد البيع الشاملة في مركز خدمة "المركزية تويوتا" للحصول على سيارة موثوقة وتجربة ملكية سلسة.





