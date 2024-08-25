عودة الأسطورة: هيونداي سوناتا 2025 تتألق من جديد في الأردن

الوكيل الإخباري- في حدث يترقبه عشاق السيارات في الأردن، أعلنت مؤسسة الوحدة للتجارة، الوكيل الرسمي لهيونداي في الأردن، عن عودة الأسطورة "هيونداي سوناتا 2025". هذه النسخة الجديدة تجمع بين التصميم الانسيابي الرياضي والأداء المتميز، مما يجعلها رمزاً للأناقة والفخامة.

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تتمتع سوناتا 2025 بتصميم خارجي انسيابي يعكس طابعاً رياضياً جريئاً، يجذب الأنظار ويعبر عن القوة والأداء المتفرد. وتم تعزيز هذه الروعة بمجموعة من الميزات العصرية مثل المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، التي توفر إضاءة متميزة وتضفي على السيارة مظهراً عصرياً لا مثيل له.



وفي الداخل، تبرز سوناتا 2025 بمقصورتها الفسيحة التي تستوعب خمسة أفراد براحة تامة. المقاعد المغطاة بكسوة قماشية أو جلدية، يمكن التحكم بها يدوياً أو كهربائياً، مع توفير ميزة التدفئة والتهوية لضمان راحة الركاب في جميع الظروف. كما أن السيارة مجهزة بنظام ترفيهي حديث مع شاشة عرض بقياس 12.3 بوصة، يدعمه نظام صوتي فاخر من "Bose"، ليخلق تجربة سمعية استثنائية تضيف بعداً جديداً للأجواء المثالية داخل السيارة.



وفي تعليقه على هذا الإطلاق، قال السيد زيد العبداللات، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن: "نحن متحمسون للغاية لعودة سوناتا 2025 إلى السوق الأردني. هذه السيارة تجمع بين الأناقة والتكنولوجيا المتطورة، مما يجعلها الخيار الأمثل لمحبي السيارات الذين يبحثون عن التميز والابتكار."



توفر هيونداي الأردن فرصة لعشاق السيارات لمشاهدة أو تجربة السيارة من خلال زيارة معرضها في شارع المدينة الطبية، بجانب مؤسسة المواصفات والمقاييس، من السبت إلى الخميس من الساعة8:30 صباحاً حتى 9:00 مساءً. وللمزيد من المعلومات أو لحجز تجربة قيادة، يمكن التواصل عبر الهاتف: 065821320.