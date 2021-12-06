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الإثنين، 06-12-2021 12:49 م

ضمن مشاركتها في مهرجان "نحو مستقبل أفضل للأطفال"

عيادة زين المجانية المتنقلّة للأطفال تقدّم خدماتها لأهالي "عيرا ويرقا"

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الوكيل الاخباري - انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية وتعزيزاً لدورها ومساهماتها في دعم القطاع الصحي والمجتمع المحلي، شاركت عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال في مهرجان "نحو مستقبل أفضل للأطفال"، الذي نظّمه البرنامج الأردني لسرطان الثدي وبرنامج القُرى الصحية التابع لوزارة الصحة وبالتعاون مع جمعية البيرة الخيرية والمجتمع المحلي، وبدعم من مديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء.

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وتواجدت عيادة زين المجانية المتنقلة للأطفال في مركز صحي عيرا الشامل، حيث قدّمت خدماتها الطبية المجانية لأهالي المنطقة، إذ تضمنت الخدمات فحوصات الكشف السريري وصحة الفم والأسنان.


وتأتي هذه الخطوة من جانب شركة زين، في إطار اهتمامها الذي توليه تجاه القطاع الصحي والمساهمة في تنميته، إضافة إلى نشر الوعي الصحي بين المواطنين، وتماشياً مع الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه) من أهداف التنمية المُستدامة التي تتبناها الشركة ضمن مبادراتها وبرامجها لإدارة الاستدامة.


ووصل عدد المستفيدين من عيادة زين منذ إطلاقها في العام 2002 إلى أكثر من 216 ألف شخص، حيث تقدّم العيادة خدمات الرعاية الصحية الشاملة، وخدمات الكشف عن الأمراض السارية، ومتابعة الأمراض المزمنة وصحة الأسنان، إلى جانب متابعة صحة الطفل السليم، وتحتوي العيادة على تجهيزات طبية متكاملة، ويديرها كادر مؤهّل مكوّن من طبيب أطفال مختص وطبيبة أسنان، حيث يشتمل إجراء الفحص الطبي الشامل للأطفال على الكشف السريري، وصحة الفم والأسنان، وصرف الأدوية والعلاجات اللازمة مجاناً، فيما يتم تحويل الحالات الطبية المزمنة التي يتعذّر علاجها على الفور، إلى أصحاب الاختصاص في القطاع الصحي الحكومي، ليتم استكمال علاجها، كما تقوم العيادة بتنظيم جولات ميدانية بشكل دوري لكافة المناطق والقُرى النائية في المملكة.

 




 

 


 

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