عياد للسيراميك والبورسلان تعلن انطلاق مهرجان شتاء ٢٠٢١ - صور وفيديو

الوكيل الاخباري - أقامت شركه عيــــّاد إحتفالاً مميزاً بمقر الشركة بمناسبة انطلاق مهرجان شتاء ٢٠٢١، َو قد قام الرئيس التنفيذي للشركة السيد أحمد عياد بافتتاح المهرجان بحضور عدد من رجال الأعمال والزبائن الكرام.

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وأقيم هذا الحفل بمناسبة الإعلان عن بدء مهرجان الشتاء والذي يأتي بعروض وخصومات هائلة على منتجات عديدة من جميع الأقسام، سيراميك وبورسلان، أجهزة كهربائية ومستلزمات المطبخ، أدوات صحية، وغيرها الكثير.



وهذا إنطلاقا من مبدأ توفير الإحتياجات الأساسية ومتطلبات المواطنين من مستلزمات إنشائية ومنزلية وغيرها من الأساسيات وبأسعار منافسة جداً لمواكبة كل جديد في الأسواق العالمية.



ويتميز مهرجان شتاء٢٠٢١ ولأول مرة بوجود كوبونات اكشط واربح عند الشراء والدخول على سحب سيارة هونداي رينا مجمركة ومرخصة ومؤمنة وذلك تعبيراً على إعتزاز الشركة بعملائها وزبائنها الكرام.

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