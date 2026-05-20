غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأردنية - CAFRAJ تنتخب مجلس إدارة جديدًا للفترة 2026-2028

07:38 م

الوكيل الإخباري- عقدت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأردنية CAFRAJ ، وهي جهة فاعلة رئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية الفرنسية الأردنية، اجتماعها الدوري للجمعية العمومية في 17 مايو 2026. وقد تشرف الاجتماع بحضور سعادة السيد فرانك جيليه، سفير فرنسا لدى الأردن، إلى جانب أعضاء الجمعية. اضافة اعلان





وقدّمت الغرفة تقريرها المالي لعام 2025، بعد تدقيقه واعتماده، إلى جانب تقرير إداري شامل يُبيّن أبرز إنجازات الغرفة خلال العام الماضي. وناقشت الجمعية بتوسع آفاق الغرفة لتحديد توجهاتها وأولوياتها المستقبلية خلال المرحلة المقبلة.





انتُخب مجلس إدارة الغرفة للفترة 2026-2028 بالتزكية، إيذاناً ببدء فصل جديد في تاريخها. ويتألف المجلس المنتخب حديثاً من نخبة من قادة الأعمال البارزين في فرنسا والأردن. وقد انتُخب السيد أحمد عرموش (CMA CGM) الأردن رئيساً للمجلس. أما الأعضاء المنتخبون الآخرون فهم: السيد وليد زعرب (شركة التأمين الأردنية الفرنسية - جوفيكو)، والسيد فيليب منصور (مجموعة الاتصالات الأردنية "أورانج")، والسيد نيكولا ديفيليه (مجموعة المطارات الدولية)، والسيد جاد حريبي (ميريديام الأردن)، والسيد مسعود عبد المجيد (حكمة للأدوية)، والسيد وائل بياري (كابيتال بنك الأردن)، والسيد شريف الزعبي (مكتب الزعبي للمحاماة)، والسيد حسن عبد الله (فيوليا).

أعرب أحمد عرموش، الرئيس الجديد لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأردنية (CAFRAJ)، عن امتنانه لأعضاء مجلس الإدارة السابقين على تفانيهم، وتمنى للمجلس الجديد التوفيق في تحقيق رسالة الغرفة. كما شكر أحمد عرموش سعادة السفير فرانك جيليه على الدعم المتواصل من السفارة الفرنسية في الأردن.



من جانبه، أكد سعادة السفير فرانك جيليه، سفير فرنسا لدى الأردن، على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الأردنية في تعزيز التعاون التجاري الفرنسي الأردني واستقطاب مستثمرين جدد. وأشار إلى أن الغرفة تُعدّ بالتالي شريكاً أساسياً في اغتنام الفرص التي تُتيحها إعادة إعمار سوريا وتنويع الطرق الإقليمية للأردن. وفي هذا الصدد، لفت إلى أن المملكة تمتلك من بين مزاياها موقعها الجغرافي المركزي واستقرارها. واختتم حديثه بالدعوة إلى تعزيز التعاون مع منظومة الأعمال في كل من الأردن وفرنسا.





تأسس نادي الأعمال الفرنسي الأردني (CAFRAJ) في أغسطس 1998 كنادي أعمال فرنسي أردني، وانضم إلى غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الدولية (CCI France International) عام 2002. وبصفته جزءًا من شبكة عالمية تضم 126 غرفة تجارية ثنائية فرنسية في 95 دولة، يمثل نادي CAFRAJ فرنسا، أكبر مستثمر أوروبي في الأردن. وتلتزم الغرفة بدعم أعضائها في تحقيق أهدافهم المهنية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والاجتماعي بين فرنسا والأردن.